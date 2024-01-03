Земельный участок для строительства тюменского кампуса подготовят в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выполнить вертикальную планировку, а также подготовить земельный участок для строительства межвузовского кампуса в Тюмени планируется в 2024 году. Параллельно будет идти проектирование зданий и сооружений. В 2025 году начнется стройка, а в 2028 году завершится возведение всех 10 объектов, сообщает информационный центр правительства региона.

"Думаю, что будущие студенты наших тюменских вузов ждут этот большой и сложный проект. Сейчас мы проводим стратегические сессии. Межвузовский кампус должен стать такой средой, где бы талантливым ребятам из нашего и других регионов страны было комфортно учиться, жить и создавать научно-технологические проекты, которые они смогли бы реализовать в Тюменской области. Хотим в кампусе сделать уникальную, образовательную и цифровую среду. Проект, уверен, будет крутой для региона, и я по-хорошему даже завидую тем, кто будет учиться в нашем кампусе", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

На территории кампуса появятся технопарк, учебно-лабораторный корпус, конгресс центр, будет создана вся инфраструктура для досуга и отдыха, в том числе бассейн, ледовая, арена, спортивный зал. Инфраструктурой здания смогут пользоваться жители и гости Тюмени.

Напомним, строительство межуниверситетского кампуса в Тюменской области реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Все работы идут по плану и в соответствии с дорожной картой, которую регион подписал совместно с Министерством науки и высшего образования РФ. Земельный участок определен. Он находится в Тюмени между улицей Мельникайте и озером Круглое.