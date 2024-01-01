Современные подходы к формированию компетенций студентов планируют применять в кампусе Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Современные подходы к формированию компетенций студентов планируют применять в кампусе Тюмени. Обучающиеся будут вовлечены в научно-исследовательскую и грантовую деятельность, а также прикладные исследовательские темы.

Такое мнение высказал руководитель рабочей группы межвузовского кампуса, проректор по образовательной деятельности ТИУ Раис Абдразаков.

"И через эту деятельность ребята станут на более высоком уровне формировать свои компетенции. Смогут активнее вовлекаться в те производственные задачи, которые сейчас есть у реального сектора экономики", - подчеркнул он.

По его мнению, создание кампуса, который объединит университеты Тюмени, станет новым толчком к развитию образования. Это даст отличные результаты научных исследований. Также новый объект станет притяжением талантливых студентов и преподавателей.

"Деятельность, как правило, определяют люди и главное здесь, как и в любой другой организации, это кадры. Имею в виду людей, которые будут задействованы в этом проекте", - добавил Раис Абдразаков.

На территории кампуса сделают технопарк, учебно-лабораторный корпус, конгресс-центр, создадут всю инфраструктуру для досуга и отдыха, в том числе бассейн, ледовую арену, спортивный зал. Инфраструктурой кампуса смогут пользоваться жители и гости Тюмени.

Напомним, строительство межуниверситетского кампуса в Тюменской области реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Все работы идут по плану и в соответствии с дорожной картой, которую регион подписал совместно с Министерством науки и высшего образования РФ. Земельный участок уже определен. Он находится в Тюмени между улицей Мельникайте и озером Круглое.

Виктория Макарова