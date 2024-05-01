Тюменские студенты создали прототипы цифровых решений для здоровьесбережения

| Фото: Екатерина Христозова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Екатерина Христозова, ИА "Тюменская линия"

Промежуточные итоги III Регионального хакатона цифровых технологий в здоровьесбережении IT SaveHealth подвели в Тюменском медуниверситете 29 мая. Свои наработки экспертам на блиц-питче представили 11 команд из Тюмени и Нижнего Новгорода.

"Главное условие участия – наличие в одной команде студентов с it-компетенциями и из медицинского вуза. Это сделано для того, чтобы создать условия взаимодействия таких специалистов из цифровой сферы и будущих врачей. Это как раз межвузовская коллаборация, которая развивается в рамках создания тюменского кампуса. Мы в этой логике формируем новый образовательный контент. Хакатон сейчас достаточно новый формат – это то, что будет в дальнейшем развиваться и применяться на территории кампуса", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" и.о. начальника управления инновационных образовательных форматов и программ Тюменского медицинского университета Мария Ляпина.

| Фото: Екатерина Христозова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Екатерина Христозова, ИА "Тюменская линия"

Объединившись в команды от двух до пяти человек, ребята до финала, который состоится 30 мая, должны создать работоспособные модели решения проблем в области медицины под руководством специалистов-практиков. Они ищут решения трех кейсов, представленных медицинскими организациями: разработка онлайн-теста для оценки онкологического риска у пациента; оптимизация дистанционного мониторинга показателей здоровья сотрудников предприятия; повышение эффективности инструментов привлечения пациентов в медицинскую организацию.

Анастасия Таджибаева, Кирилл Левин из ТМУ и Альберт Асадуллин из ТИУ представили жюри тест, позволяющий выявить группы риска людей, у которых может развиться онкология. Их проект готов на 70%, осталось только доработать техническую часть.

"Считаю, это огромный шаг в будущее. Если компания-кейсодатель заинтересуется нашим проектом, то это поможет большому количеству людей, даст большой толчок развития нашего студенческого движения и онконастороденности. Все же в лечении онкологических заболеваний самое главное – ранняя диагностика", - поделилась Анастасия Таджибаева.

Итоговая защита инициатив намечена на 30 мая с 14 до 18 часов. Проекты участников оценит экспертная комиссия в составе представителей Тюменского медицинского университета, а также региональных и федеральных компаний. Призовой фонд хакатона составляет 200 тыс. рублей.

"Эта площадка третий год демонстрирует эффективность коммуникации. Решения ребят носят практическую значимость, реализуются в медицинских организациях города. Кроме того, они имеют значения в реализации образовательных проектов в будущем межвузовском кампусе", - подчеркнула организатор хакатона, член рабочей группы кампуса по направлению "образование", заместитель директора по проектной деятельности и стратегическому развитию ТМУ Дилара Исакова.

Напомним, проект по созданию межвузовского кампуса реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты", осуществляемого Минобрнауки России.

Виктория Макарова