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Алексей Райдер: проект тюменского межвузовского кампуса родился не в кабинетах чиновников

Общество, 15:10 05 июня 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Проект тюменского межвузовского кампуса родился не в кабинетах чиновников, а стал закономерным результатом широких общественных обсуждений.

Об этом заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер рассказал в ходе сессии презентаций проектов Урало-Сибирского макрорегиона. Презентации проходят в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ 5 июня. Отметим, что все представленные проекты планируется реализовать до 2030 года.

Как заметил Алексей Райдер, Тюменская область — край амбициозных и целеустремленных людей. "Конечно, эти качества присущи именно молодёжи. И ставка на создание условий развития молодёжи в нашем регионе — одна из ключевых", — подчеркнул заместитель губернатора.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Он рассказал, что кампус мирового уровня строят в Тюмени в рамках нацпроекта "Наука и университеты" на живописном берегу озера Круглое.

По его словам, тюменцы видят, как ежегодно растёт в областном центре число иногородних и иностранных студентов. И многие из них, окончив обучение, остаются в Тюмени, находят работу и создают здесь семьи.

"Но кампус - это не только современное здание, благоустройство и удобная инфраструктура, - добавил Алексей Райдер. - Это в первую очередь новые смыслы в науке, технологиях и инновациях".

Помимо места проживания пяти тысяч студентов, кампус становится первым конгресс-центром Тюмени и научно-технологическим парком внедренческого типа.

"Кроме того, благодаря своему удачному географическому положению, кампус просто обречён стать обязательной точкой в маршруте любого путешественника", - сказал замгубернатора и добавил, что программа внедрения кампусов в стране набирает обороты и важно, что среди 40 проектов Тюменская область будет одним из первопроходцев.

5 июня на выставке "Россия" представители Тюменской области также расскажут жителям столицы и гостям из других регионов о проекте промышленного технопарка ДСК-500 и туристско-рекреационном кластере вокруг Областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

Николай Ступников

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# Алексей Райдер , национальный проект Наука и университеты

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