Городской пляж в Тюмени могут создать возле Гагаринского парка

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый городской пляж собираются создать возле Гагаринского парка в 2025 году. Анализ качества воды в озере Круглое показывает, что в водоеме можно купаться.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки по строящимся объектам в Тюмени 23 июля.

"Создание полноценного пляжа требует времени, там длинная береговая полоса. Но берег со стороны парка пологий. Это позволит нам достаточно быстро организовать в том месте пляж. Думаю, что сделаем его уже в следующем году", – добавил Александр Моор.

Также власти хотят благоустроить Гагаринский парк в рамках строительства межвузовского кампуса. По словам главы региона, это особо охраняемая природная территория, где действуют строгие условия эксплуатации. Здесь невозможно создание дорожек в капитальном исполнении.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"В естественную среду парка вмешиваться не собираемся. Может сделаем дорожку на втором уровне. Необходимость разработки проектной документации для парка обсудим на сегодняшнем совещании. Хотим успеть все в комплексе до 2028 года. Парк будет работать не только на кампус. Это объект городского притяжения" , — заявил Александр Моор.

Напомним, что первым объектом, который начнут строить в межвузовском кампусе, станет гостиница на 120 мест. Участок уже отсыпали и передали концессионеру в аренду.

Кампус мирового уровня в Тюмени строится в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Виктория Макарова