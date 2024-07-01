24 июля - события дня
В Тюмени в 13 часов в региональном Штабе общественной поддержки "Единой России" (ул.
Водопроводная, 36) откроется выставка "Тюмень – столица перемен".
В Тюмени в Конторе пароходства продолжится экофестиваль "Делай как хочется". Регистрация и расписание мастер-классов здесь.
Интересное в этот день:
1907 - открылся театр сада "Эрмитаж". Зрителей заманивали поющим и говорящим хрономегафоном, аппаратом, посредством сжатого воздуха воспроизводящим звуки граммофона. С помощью него показали оперу "Кармен".
1959 - в Москве между Никитой Хрущевым и вице-президентом США Ричардом Никсоном прошли "кухонные дебаты". Оппоненты доказывали преимущества экономических систем коммунизма и капитализма. Именно тогда Хрущев произнес фразу, которую переводчик после длительной паузы перевел дословно: "Мы вам еще покажем мать Кузьмы!".
1977 - в Казани родилась Чулпан Закирова. Отец — бывший руководитель Всемирного конгресса татар Ринат Закиров, мать — актриса театра Рузия Мутыгуллина. Танцевала с шести лет, окончила юрфак КГУ и ГИТИС, балетмейстерский факультет.
2016 - скончался Тимержан Калимулин, мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, Пик его карьеры — 1986 год, когда Калимулин стал чемпионом Европы, чемпионом СССР и серебряным призером чемпионата мира.
2022 - "Реальное время" рассказывало про ичиги (читек), про уникальную татарскую технику изготовления мозаичных кожаных изделий, украшенных богатыми разноцветными узорами. Татарская узорная кожа покорила весь мир, ее упоминали Толстой и Дюма, она получала бесчисленные награды.