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24 июля - события дня

Общество, 17:56 23 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 13 часов в региональном Штабе общественной поддержки "Единой России" (ул.
Водопроводная, 36) откроется выставка "Тюмень – столица перемен".

В Тюмени в Конторе пароходства продолжится экофестиваль "Делай как хочется". Регистрация и расписание мастер-классов здесь.

Интересное в этот день:

1907 - открылся театр сада "Эрмитаж". Зрителей заманивали поющим и говорящим хрономегафоном, аппаратом, посредством сжатого воздуха воспроизводящим звуки граммофона. С помощью него показали оперу "Кармен".

1959 - в Москве между Никитой Хрущевым и вице-президентом США Ричардом Никсоном прошли "кухонные дебаты". Оппоненты доказывали преимущества экономических систем коммунизма и капитализма. Именно тогда Хрущев произнес фразу, которую переводчик после длительной паузы перевел дословно: "Мы вам еще покажем мать Кузьмы!".

1977 - в Казани родилась Чулпан Закирова. Отец — бывший руководитель Всемирного конгресса татар Ринат Закиров, мать — актриса театра Рузия Мутыгуллина. Танцевала с шести лет, окончила юрфак КГУ и ГИТИС, балетмейстерский факультет.

2016 - скончался Тимержан Калимулин, мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, Пик его карьеры — 1986 год, когда Калимулин стал чемпионом Европы, чемпионом СССР и серебряным призером чемпионата мира.

2022 - "Реальное время" рассказывало про ичиги (читек), про уникальную татарскую технику изготовления мозаичных кожаных изделий, украшенных богатыми разноцветными узорами. Татарская узорная кожа покорила весь мир, ее упоминали Толстой и Дюма, она получала бесчисленные награды.

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