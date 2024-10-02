Преподаватель из Курска Дмитрий Медведев стал "Мастером года - 2024"

| Фото: Сергей Мжельский | Фото: Сергей Мжельский

Далее в сюжете Александр Бугаев: «Мастер года» стал одним из основных событий отраслевой жизни педагогического сообщества

Преподаватель Курского автотехнического колледжа Дмитрий Медведев признан абсолютным победителем IV Всероссийского конкурса "Мастер года - 2024". Его имя в СК "Центральный" в Тюмени 2 октября назвал первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

"Мы приезжали сюда обычными преподавателями, которые хотели поделиться опытом. Мы приехали на тюменскую землю с разными национальностями, традициями, и мне было безумно приятно находиться в компании единомышленников. Я перенял опыт строителей, поваров, кондитеров, но самое главное – перенял технический опыт, который пригодится мне в работе. Я испытываю гордость за Курскую область, благодарен, что мне дали возможность показать себя, а я не разочаровал", - рассказал Дмитрий Медведев журналистам после завершения процедуры оглашения победителя конкурса.

Мастер года-2024 признался, что еще не успел поговорить с родными, обсудить свое достижение. Домой он попадет не скоро, в Москве Дмитрий с завтрашнего дня участвует в Форуме классных руководителей. Преподаватель из Курса считает основными факторами своей победы - харизму и профессионализм.

Первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев во время пресс-подхода отметил, что Курская система профессионального образования показала свою эффективность. Ценность конкурса "Мастер года" - это его дух и общение финалистов.

"Мы проводим конкурс "Мастер года" уже четвертый раз и видим, как из года в год он становится все интереснее и динамичнее, сколько пользы приносит системе среднего профессионального образования, системе подготовки кадров. Благодарю вас за неравнодушную жизненную позицию, за знания и опыт, которые вы передаете студентам. Спасибо трудовым коллективам колледжей за работу, за их вклад в то, чтобы экономика нашей страны пополнялась квалифицированными молодыми специалистами", – сказал Александр Бугаев.

Победитель получил денежное поощрение – 200 тыс. рублей, путевку на космодром "Байконур". Дмитрий Медведев станет советником министра просвещения РФ на общественных началах. Благодаря его победе финал Всероссийского конкурса "Мастер года" пройдет в Курске осенью 2025 г.

На торжественной церемонии закрытия финала "Мастера года-2024" партнеры конкурса провели процедуры награждения по четырем номинациям. Сертификаты и денежные призы получили десятки финалистов. Преподаватели и мастера производственного обучения в День СПО услышали в свой адрес массу добрых пожеланий.

Творческие коллективы Тюмени подарили им яркие вокальные и хореографические номера. Все участники конкурса признались в любви к Тюменской области, отметили умение тепло встречать гостей, оказывать всестороннюю поддержку.

Напомним, 89 преподавателей и мастеров СПО встретились в Тюмени с 28 сентября по 2 октября. Всего более 6 тыс. человек приняли участие в финале "Мастера года".

Конкурс состоялся при поддержке Министерства просвещения РФ, Института развития профессионального образования, правительства Тюменской области.

Анжела Лебедева