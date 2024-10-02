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Преподаватель из Курска Дмитрий Медведев стал "Мастером года - 2024"

Общество, 17:52 02 октября 2024

Сергей Мжельский | Фото: Сергей Мжельский

Далее в сюжете Александр Бугаев: «Мастер года» стал одним из основных событий отраслевой жизни педагогического сообщества

Преподаватель Курского автотехнического колледжа Дмитрий Медведев признан абсолютным победителем IV Всероссийского конкурса "Мастер года - 2024". Его имя в СК "Центральный" в Тюмени 2 октября назвал первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

"Мы приезжали сюда обычными преподавателями, которые хотели поделиться опытом. Мы приехали на тюменскую землю с разными национальностями, традициями, и мне было безумно приятно находиться в компании единомышленников. Я перенял опыт строителей, поваров, кондитеров, но самое главное – перенял технический опыт, который пригодится мне в работе. Я испытываю гордость за Курскую область, благодарен, что мне дали возможность показать себя, а я не разочаровал", - рассказал Дмитрий Медведев журналистам после завершения процедуры оглашения победителя конкурса.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Мастер года-2024 признался, что еще не успел поговорить с родными, обсудить свое достижение. Домой он попадет не скоро, в Москве Дмитрий с завтрашнего дня участвует в Форуме классных руководителей. Преподаватель из Курса считает основными факторами своей победы - харизму и профессионализм.

Первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев во время пресс-подхода отметил, что Курская система профессионального образования показала свою эффективность. Ценность конкурса "Мастер года" - это его дух и общение финалистов.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Мы проводим конкурс "Мастер года" уже четвертый раз и видим, как из года в год он становится все интереснее и динамичнее, сколько пользы приносит системе среднего профессионального образования, системе подготовки кадров. Благодарю вас за неравнодушную жизненную позицию, за знания и опыт, которые вы передаете студентам. Спасибо трудовым коллективам колледжей за работу, за их вклад в то, чтобы экономика нашей страны пополнялась квалифицированными молодыми специалистами", – сказал Александр Бугаев.

Победитель получил денежное поощрение – 200 тыс. рублей, путевку на космодром "Байконур". Дмитрий Медведев станет советником министра просвещения РФ на общественных началах. Благодаря его победе финал Всероссийского конкурса "Мастер года" пройдет в Курске осенью 2025 г.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

На торжественной церемонии закрытия финала "Мастера года-2024" партнеры конкурса провели процедуры награждения по четырем номинациям. Сертификаты и денежные призы получили десятки финалистов. Преподаватели и мастера производственного обучения в День СПО услышали в свой адрес массу добрых пожеланий.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Творческие коллективы Тюмени подарили им яркие вокальные и хореографические номера. Все участники конкурса признались в любви к Тюменской области, отметили умение тепло встречать гостей, оказывать всестороннюю поддержку.

Напомним, 89 преподавателей и мастеров СПО встретились в Тюмени с 28 сентября по 2 октября. Всего более 6 тыс. человек приняли участие в финале "Мастера года".

Конкурс состоялся при поддержке Министерства просвещения РФ, Института развития профессионального образования, правительства Тюменской области.

Анжела Лебедева

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# Мастер года , Минпросвещения РФ

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