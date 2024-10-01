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Развитие человеческого потенциала обсудили на Дне системы образования Тюменской области

Общество, 18:55 01 октября 2024

Сергей Мжельский | Фото: Сергей Мжельский

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Развитие человеческого потенциала стало главной темой пленарного заседания на региональном Дне системы образования Тюменской области. Мероприятие состоялось 1 октября в Тюменском технопарке в рамках конкурса "Мастер года".

Открывая заседание, заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер подчеркнул, что система профобразования в регионе динамично развивается. Учреждения СПО и высшего образования работают как единый слаженный организм, чувствуя ритм жизни всего региона.

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"Среднее профессиональное образование, учреждения высшего образования для нас – это кузница кадров, что неоднократно подчеркивал губернатор Тюменской области Александр Моор. Мы стараемся идти в ногу со временем, чувствовать пульс экономического развития региона и страны в целом", - подчеркнул заместитель губернатора.

По мнению директора департамента образования и науки Тюменской области Вероники Ефремовой, кадры напрямую влияют на развитие региона. Поэтому задачей всего профессионального сообщества является их привлечение и удержание, создание комфортных условий для жизни и работы.
В Тюменской области рынок труда ежегодно пополняют более 19 тысяч выпускников. Многоуровневая сеть образовательных комплексов, реализующих программы среднего профессионального образования, закрывает кадровую потребность по основным направлениям подготовки для Тюменской области.

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"Удовлетворяем потребность в специалистах от инженерно-технического профиля до гуманитарного. В настоящее время система подготовки кадров оптимальна для региона", - уточнила Вероника Ефремова.

В условиях дефицитного рынка труда, решения масштабных задач по развитию промышленности, наукоемких отраслей импортозамещения важна слаженная работа органов занятости и системы СПО. Директор департамента труда и занятости Тюменской области Александр Сидоров подчеркнул, что в регионе уровень подготовки кадров колледжами и техникумами региона подтверждается спросом со стороны работодателей. По итогам опроса, проведенного с участием более двух тысяч предприятий, 40 % работодателей готовы трудоустраивать выпускников. При этом почти 70 % кадровой потребности в выпускниках приходится на среднее профессиональное образование.

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В этой части задачей общего среднего образования директор департамента образования Тюмени Ольга Тренина обозначила значительную роль профориетации в школах в вопросе самоопределения детей. "С прошлого учебного года для обучающихся с 6 по 11 класс стал обязательным профориентационный минимум. 62% тюменских школ реализуют его на продвинутом уровне. В единую российскую систему профориентирования мы включили системообразующие компоненты, которые уже были разработаны нами ранее. Основные партнеры школ – вузы, ссузы и предприятия. Отраслевые классы действуют в 70 процентах школ, корпоративные классы – в 30 процентах", - рассказала Ольга Тренина.

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Оксана Корнеенкова

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# Алексей Райдер , вузы , колледжи , Мастер года , профессиональное обучение

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