Развитие человеческого потенциала обсудили на Дне системы образования Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский | Фото: Сергей Мжельский

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Развитие человеческого потенциала стало главной темой пленарного заседания на региональном Дне системы образования Тюменской области. Мероприятие состоялось 1 октября в Тюменском технопарке в рамках конкурса "Мастер года".

Открывая заседание, заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер подчеркнул, что система профобразования в регионе динамично развивается. Учреждения СПО и высшего образования работают как единый слаженный организм, чувствуя ритм жизни всего региона.

"Среднее профессиональное образование, учреждения высшего образования для нас – это кузница кадров, что неоднократно подчеркивал губернатор Тюменской области Александр Моор. Мы стараемся идти в ногу со временем, чувствовать пульс экономического развития региона и страны в целом", - подчеркнул заместитель губернатора.

По мнению директора департамента образования и науки Тюменской области Вероники Ефремовой, кадры напрямую влияют на развитие региона. Поэтому задачей всего профессионального сообщества является их привлечение и удержание, создание комфортных условий для жизни и работы.

В Тюменской области рынок труда ежегодно пополняют более 19 тысяч выпускников. Многоуровневая сеть образовательных комплексов, реализующих программы среднего профессионального образования, закрывает кадровую потребность по основным направлениям подготовки для Тюменской области.

"Удовлетворяем потребность в специалистах от инженерно-технического профиля до гуманитарного. В настоящее время система подготовки кадров оптимальна для региона", - уточнила Вероника Ефремова.

В условиях дефицитного рынка труда, решения масштабных задач по развитию промышленности, наукоемких отраслей импортозамещения важна слаженная работа органов занятости и системы СПО. Директор департамента труда и занятости Тюменской области Александр Сидоров подчеркнул, что в регионе уровень подготовки кадров колледжами и техникумами региона подтверждается спросом со стороны работодателей. По итогам опроса, проведенного с участием более двух тысяч предприятий, 40 % работодателей готовы трудоустраивать выпускников. При этом почти 70 % кадровой потребности в выпускниках приходится на среднее профессиональное образование.

В этой части задачей общего среднего образования директор департамента образования Тюмени Ольга Тренина обозначила значительную роль профориетации в школах в вопросе самоопределения детей. "С прошлого учебного года для обучающихся с 6 по 11 класс стал обязательным профориентационный минимум. 62% тюменских школ реализуют его на продвинутом уровне. В единую российскую систему профориентирования мы включили системообразующие компоненты, которые уже были разработаны нами ранее. Основные партнеры школ – вузы, ссузы и предприятия. Отраслевые классы действуют в 70 процентах школ, корпоративные классы – в 30 процентах", - рассказала Ольга Тренина.

Оксана Корнеенкова