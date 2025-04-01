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Фотогалерея: музыку Италии исполнили тюменские музыканты

Общество, 19:04 12 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерт Тюменского филармонического оркестра с итальянским и российским дирижером Фабио Мастранджело прошел в Тюменской филармонии 12 апреля.

В программу концерта вошли: Дж. Пуччини "Capriccio Sinfonico", "Preludio Sinfonico", А. Казелла "Паганиниана", Н. Рота Симфония № 3, Сюита из музыки к к/ф "La Strada" ("Дорога"). В третий раз дирижер побывал в Тюмени. Зрители с восторгом встретили маэстро. Всё выступление сопровождали крики браво и бурные аплодисменты.

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# дирижер , музыка , Тюменская филармония , Тюменский филармонический оркестр

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