Фотогалерея: музыку Италии исполнили тюменские музыканты
Концерт Тюменского филармонического оркестра с итальянским и российским дирижером Фабио Мастранджело прошел в Тюменской филармонии 12 апреля.
В программу концерта вошли: Дж. Пуччини "Capriccio Sinfonico", "Preludio Sinfonico", А. Казелла "Паганиниана", Н. Рота Симфония № 3, Сюита из музыки к к/ф "La Strada" ("Дорога"). В третий раз дирижер побывал в Тюмени. Зрители с восторгом встретили маэстро. Всё выступление сопровождали крики браво и бурные аплодисменты.