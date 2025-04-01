Фабио Мастранджело: музыкантам важны свобода и энтузиазм

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Энтузиазм, который присущ Тюменскому филармоническому оркестру, пригодится во время концерта. Мы исполним пять разных по форме и содержанию произведений. Они ни разу здесь не звучали.

Об этом сказал итальянский и российский дирижёр Фабио Мастранджело перед выступлением в Тюменской филармонии 12 апреля.

"Мы начали репетировать четыре дня назад. Ни один из музыкантов раньше не играл их. Считаю, это большое достижение для них", - считает дирижёр.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В программу концерта вошли: Дж. Пуччини "Capriccio Sinfonico", "Preludio Sinfonico", А. Казелла "Паганиниана", Н. Рота Симфония № 3, Сюита из музыки к к/ф "La Strada" ("Дорога").

Особе внимание при выборе композиторов Фабио уделил Нино Рота, который был для него наставником в его родном городе Бари на юге Италии.

"Это способ вернуть то, что он мне дал. И сегодня будут две разные стороны его жизни. Это симфония и сюита из фильма. Это серьезной композитор. Мне хочется, чтобы его таким и считали", - подчеркнул он.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фабио Мастранджело 24 года живет и работает в России. Важным при работе с оркестрами считает наличие дисциплины и заинтересованность.

"У тюменских музыкантов заметил большую заинтересованность в музыке. Сделал все, чтобы они прочувствовали ее глубоко. Смогли передать дух Италии", - отметил дирижёр.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Классическая музыка - не джаз, но к ней можно применять свободу и импровизацию, считает Фабио.

"Когда между дирижером и музыкантами есть близкие взаимоотношения, тогда можно позволить менять форму: быстрей, сильней, медленней играть. Допустить не два-три пиано, а четыре. Это придает музыке неожиданность. От этого рождаются чувства и эмоции", - уверен он.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дирижёр выступает в Тюмени третий раз. Впервые был в 2013 году с Новосибирским оркестром. За дирижёрским пультом с тюменским коллективом стоял в 2019 г.

Тюменцы признаются, что долго ждали итальянского маэстро, с нетерпением ожидают начало концерта. В зале - аншлаг.

Анжела Лебедева