Роль инженерного мышления обсудили на круглом столе в рамках конкурса "Мастер года"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Круглый стол "Инженерное мышление – развитие интеллектуального потенциала" прошел в рамках Всероссийского конкурса "Мастер года" в Тюменском технопарке 1 октября. На нем представители школ и учреждений дополнительного образования рассказали о своей работе в данном направлении.

Модератор встречи, заместитель директора информационно-методического центра Тюмени Антонина Сидорова отметила, что развитие инженерного мышления тесно связано с повышением качества инженерного образования. Это определяющее условие решения проблемы наращивания технологического суверенитета страны.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области реализуется комплексная программа технологического развития. Один из механизмов – создание инженерных и корпоративных классов в общеобразовательных школах.

Так, в школе №25 с 2017 года действует "Роснефть-класс" под патронатом одного из крупнейших недропользователей и работодателей Тюменской области. Проект по работе с учебными заведениями, школами был разработан компанией в 2005 году для того, чтобы готовить для себя квалифицированные кадры со школьной скамьи. Также компания привлекает к сотрудничеству учреждения системы СПО.

"Школа № 25 стала площадкой для развертывания большой и системной работы по качественной подготовке учеников к прохождению государственной итоговой аттестации и не только. В нашей образовательной организации созданы все условия для раскрытия талантов школьников, реализации смелых проектов, проявления исследовательских способностей. Ребята из "Роснефть-класса" ежегодно участвуют во всероссийской олимпиаде школьников по математике, физике, информатике, русскому языку и другим предметам, становятся призерами и победителями. Программа взаимодействия с "РН-Уватнефтегаз" позволяет ребятам стать активными участниками отраслевых мероприятий", - поделилась директор СОШ № 25 Светлана Дубонос.

Такой опыт не единственный в Тюмени. В лицее № 81 почти десять лет функционирует специализированный класс технологического профиля НОВАТЭК. Основным направлением здесь, как отмечает директор образовательного учреждения Елена Лобовская, является развитие интеллектуального потенциала учащихся через профилизацию обучения и организацию проектной деятельности. Ребята получают уникальную возможность посещать предприятия НОВАТЭК, которые представлены в разных субъектах страны - от Мурманска и до Ямала.

"На сегодня мы имеем более 110 выпускников, и свыше 50 процентов работают в компании. 30 процентов являются руководителями", – добавила Елена Лобовская.

Интерес к инженерным специальностям, востребованным на региональном рынке труда, развивает и Физико-математическая школа. Здесь ребята обучаются с пятого класса в режиме полного дня - с 9 до 18 часов.

"Поскольку инженерное мышление включает в себя развитие и логики, и творческих навыков, и ориентировано на решение конкретных задач, считаем необходимым популяризировать инженерную культуру через обучение и обязательно воспитание. Это нашло отражение как в инструментах реализации образовательного процесса, так и в школьных традициях”, – сказал заместитель директора ФМШ Владимир Неустроев.

Особое внимание в Физико-математической школе уделяют разработке авторских образовательных программ. Не первый год развивают пространственное мышление на курсе "Наглядная геометрия", а в ходе занятий по экспериментальной физике ребята на практике знакомятся со свойствами материалов, принципами создания новых механизмов, учатся работать в команде, решая инженерные задачи. Свои профессиональные интересы и склонности ребята выявляют и в ходе игровой деятельности. В основе таких игр как "Геологическая разведка", "Разработка месторождений" и "Строительство мостов" лежит имитация действий и ситуаций на производстве.

Еще один инструмент работы в ФМШ – сотрудничество с партнерами, лидерами высокотехнологичных отраслей региона. Для обучающихся устраивают систематические выезды на предприятия. Также проводят занятия авторских курсов, организуются встречи с представителями компаний. Так, учащиеся ФМШ пробуют решать реальные производственные задачи, в том числе во взаимодействии с АО "ЮТэйр-Инжиниринг", Областной клинической больницей № 2, Федеральным центром нейрохирургии и другими партнерами.

Формированием ранней инженерной ментальности занимается Школа инженерного резерва. Центр дополнительного образования посещают школьники с первого до 11 класса.

"В рамках образовательной деятельности лежат три основных блока: проектная деятельность, академическая и олимпиадная подготовка. Также ребята посещают различные экскурсии, участвуют в ежемесячных мероприятиях. Количество обучающихся растет с каждым годом. Проектной деятельностью ребята занимаются в течение года с преподавателем-наставником. В конце года проходит защита, мы формируем компетентное жюри, куда входят представители компаний, власти, бизнеса, университета", – поделился начальник управления профессиональной ориентации довузовской подготовки Тюменского индустриального университета Дмитрий Русских.

Инна Пахомова