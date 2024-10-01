Андрей Томилов: конкурс "Мастер года" показал мне самого себя

Сергей Мжельский Сергей Мжельский

Преподаватель Тобольского многопрофильного техникума Андрей Томилов вошёл в десятку лучших в финале IV Всероссийского конкурса "Мастер года-2024". Ответственно и волнительно представлять родной регион. Стремился показать высокий уровень, сказал финалист после объявления имен призёров, которым предстоит участвовать в конкурсе "Влюбить в профессию".

"Конкурс открыл мне самого себя, оказывается, я могу больше, чем я думал. Участие в конкурсе - хороший способ повысить квалификацию. Прокачка была жёсткая. Это презентация того, что я наработал за всю педагогическую деятельность. Благодаря этому конкурсу у меня появились амбиции, теперь развитие пойдёт немного в другом русле", - отметил Томилов.

Призёр профессионального состязания считает, что конкурсанты получают большую пользу от участия, так как обогащаются всесторонне.

"Во время последнего конкурсного испытания останусь самим собой и буду импровизировать", - поделился тобольский преподаватель.

Радостью от успеха Андрей в первую очередь поделился с супругой и дочерью. В случае победы в "Мастере года" преподаватель из Тобольска посвятит ее методисту Елене Чубуковой. Ее не стало летом 2024 года.

"Именно большая поддержка коллег, методистов, студентов и семьи помогает финалистам достойно представлять свой регион в финале", - подчеркнул Андрей Томилов.

Итоги IV Всероссийского конкурса "Мастер года-2024" подведут в Тюмени 2 октября. Победитель получит денежное поощрение - 200 тыс. рублей, станет советником на общественных началах в Минпросвещения России. Регион абсолютного чемпиона примет финал в 2025 г.

Анжела Лебедева