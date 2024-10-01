Преподаватели из разных регионов обещали приехать в Тюмень еще раз

| Фото: Сергей Мжельский | Фото: Сергей Мжельский

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Более 6 тыс. человек стали участниками финала IV Всероссийского конкурса "Мастер года" в Тюмени. Он стартовал 28 сентября и продолжится до 2 октября. 89 финалистов прошли конкурсные испытания, определена десятка призеров. Помимо деловой повестки, для них разработана культурная программа.

Преподаватели и мастера среднего профессионального образования признались, что Тюменская область – гостеприимный регион, в котором умеют проводить масштабные мероприятия.

"Масштабный конкурс, много эмоций. Я познакомилась с людьми, которые действительно влюблены в свою профессию. Это настоящие мастера своего дела. Тюменская область, Тюмень – прекрасный регион и город с большой историей. Мы побывали на двух экскурсиях, впечатления неизгладимые. Обязательно приедем еще раз", - рассказала преподаватель Читинского педагогического колледжа по специальности "Преподавание в начальных классах" Анжелика Агеева.

| Фото: Сергей Мжельский | Фото: Сергей Мжельский

Профессионализм, умение на практике использовать современные образовательные технологии позволили молодому специалисту выйти в финал федерального конкурса.

Преподаватель Саранского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности Мария Шубина в профессии всего три года. Попасть в финал и побывать в Тюмени – это большая честь и удовольствие, считает она.

"Организаторы — большие молодцы, развлекают нас экскурсиями, кормят хорошо, сопровождают повсюду. Впечатления отличные. Мне в Тюмени больше всего понравилась природа и архитектура. Мы вчера были на ночной экскурсии, меня все это сильно впечатлило. Если будет возможность приехать к вам еще – с большим удовольствием", - пообещала она.

Мастер производственного обучения из Пермского края Анатолий Ильин считает, что достойно представил свой регион. Тюмень подарила массу приятных впечатлений и случайную встречу с одноклассниками.

"Огромное спасибо Тюменской области за гостеприимство, мы чувствуем большую поддержку. Мне очень понравилась чистота, видно, что тюменцы любят свой город, ухаживают за ним. Это радует. И, кстати, здесь я встретил двух одноклассников во время экскурсии. Обязательно приеду в Тюмень еще раз", - сказал Анатолий Ильин.

Напомним, имя победителя конкурса "Мастер года-2024" назовут 2 октября, в День среднего профессионального образования. Он получит денежный приз – 200 тыс. рублей. Кроме того, победитель будет назначен советником министра просвещения России на общественных началах. Регион победителя конкурса примет финал 2025 года.

Анжела Лебедева