Участники "Мастера года" попробовали себя в традиционных ремеслах Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский | Фото: Сергей Мжельский

Праздничный фестиваль "Дело мастера боится!" прошел в рамках Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" у "Конторы пароходства" 1 октября. Для участников подготовили концертную программу, палатки-мастерские, интерактивные и настольные игры.

"Каждый гость смог попробовать себя в шести ремеслах, которые у нас в регионе считаются традиционными. Это, например, косторезная мастерская, резьба по дереву, ковровое творчество и другие. Также здесь можно сделать блиндажные свечи, которые потом отправят нашим бойцам на СВО", - поделилась с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" председатель Тюменской межрегиональной организации Профсоюза Валентина Худякова.

Участники праздника сыграли в настольные и интерактивные игры. Со сцены для гостей выступили коллективы, которые стали победителями профсоюзного конкурса "Виват, таланты!".

Юлия Божок