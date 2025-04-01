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Тюменцев приглашают на выставку античности

Общество, 20:47 12 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экспозицию "Античность. Век Просвещения. Сюжеты" работает в сузейном комплексе им. Словцова. В ней представлены 75 экспонатов из коллекции князей Юсуповых и Голицыных, сообщает пресс-служба музея.

Гости смогут увидеть гравюры Франческо Пиранези, запечатлевшие руины Помпей; полотна французских и итальянских мастеров, таких как Франсуа Лемуан, Луи Гоффье, Якопо Амигони, Марианно Росси, Паоло Батони. Также здесь можно увидеть редкие образцы фарфора, созданные в Мейсене, Вене и мастерских усадьбы Архангельское.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Коллекция скульптур представлена бюстами Аполлона Бельведерского, Гомера, Еврипида и философов, созданными в XVIII–XIX веках по античным образцам.

Гости также могут познакомиться с собранием редких книг князя Н.Б. Юсупова, включая издание "Трудов великого Гиппократа" 1595 года, труды античных философов и литераторов, а также научные сочинения по архитектуре, нумизматике и искусству.

Выставка будет работать до 6 июля 2025 года. Возрастное ограничение 12+.

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# выставка , музей Словцова

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