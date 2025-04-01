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Тюменская область на втором месте в УФО по росту популярности кафе и ресторанов

Общество, 18:37 12 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область занимает второе место среди регионов УФО по росту популярности кафе и ресторанов. В январе-феврале жители региона потратили в общепите 8 млрд 224,4 млн рублей. Это на 14,9% больше, чем год назад.

Как сообщает "Вслух.ру", в январе тюменцы потратили в заведениях 4 млрд 058,9 млн рублей, прирост составил 14,7%. Исходя из численности жителей, с начала года каждый потратил в общепите более 2,5 тыс. рублей в месяц.

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# кафе , общепит

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