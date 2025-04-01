Космические значки и итальянские куличи: в Тюмени проходит "Солянка маркет"

| Фото: Виктория Макарова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктория Макарова, ИА "Тюменская линия"

Ловцы снов, изделия из эпоксидной смолы, космические значки, итальянские куличи, пастилу и многое другое можно приобрести на "Солянке маркет" в Конторе пароходства 12 и 13 марта. Свои товары представили около 50 тюменских мастеров.

"Мы каждый раз выбираем темы для маркета. Это наша фишка. В этот раз ярмарку посвятили космосу, потому что, во-первых, сегодня День космонавтики, а во-вторых, наши участники делают вещи космического масштаба", — рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель проекта Альберт Фатыхов.

Жителям продают авторские игрушки, керамику ручной лепки, сережки, колье, браслеты, ловцы снов, кожаные изделия, шоперы, мыло ручной работы, значки на космическую тематику, свечи. Также можно найти натуральные сладости из меда и фруктов, сыродавленное масло, авторские чаи, имбирные пряники и другие продукты.

Ирина Афанасьева представляет бренд "Подарки с любовью". Женщина делает декор для дома из эпоксидной смолы. Это часы, панно, досочки для подачи десертов, вазочки, подставки под куличи. В смолу она добавляет сухоцветы, которые собирает сама в лесу, краски и другие наполнители. Заниматься данным делом она начала во время пандемии.

"Куда-то нужно было себя реализовать и меня увлекло это дело. Изначально я делала только часы, а потом расширила ассортимент. Люди присылают мне свой интерьер, пожелания, и я создаю для них то, что они заказывают. Обычно на работу у меня уходит от трех до пяти дней. Отправляю товары не только по Тюмени, под Новый год были заказы игрушек из Сочи, Санкт-Петербурга, Уфы, Челябинска, Перми", — добавила мастерица.

В преддверии Пасхи продаются и шоколадные тематические наборы, декор для дома, вербы, а также куличи. В частности можно встретить панеттоне — итальянское праздничное лакомство, которое делают в ремесленной пекарне "MARIÈ".

"Мы много путешествовали по Италии в отпуске. Там ели вкусную пиццу, хлеб, а когда возвращались обратно, то не видели этого у нас в ресторанах, магазинах. И во время коронавируса решили выпекать сначала для себя хлеб, потом уже друзья начали брать, а со временем на Пасху мы решили печь такие куличи. Сам панеттоне готовится три дня. Там цукаты, вишня, изюм. Делаем все из качественных продуктов, та же мука используется итальянская, где сильный белок около 16 процентов. Он нужен для того, чтобы удержать большое количество масла, желтков, сахара. Из обычной же муки получится блин", — поделился шеф-пекарь Егор Рачинский.

Для посетителей подготовили и различные мастер-классы: гончарный, по сбору мозаики, росписи имбирных пряников и гипсовых фигурок. Можно сделать фото радужки глаз, а после распечатать его. Также работает бьюти-станция, где каждому делают на волосах цветные пряди, временную татуировку или украшают лицо блестками.

Напомним, "Солянка маркет" сегодня и завтра пройдет с 12 до 19 часов. Следующая ярмарка состоится в "Речном порту" с 30 мая по 1 июня. Организаторы планируют привлечь уже около 100 мастеров.

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Виктория Макарова