Александр Бугаев: "Мастер года" стал одним из основных событий отраслевой жизни педагогического сообщества

| Фото: Сергей Мжельский | Фото: Сергей Мжельский

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Конкурс "Мастер года" стал одним из основных событий отраслевой жизни педагогического сообщества. Он встал в один ряд с такими событиями как "Учитель года", "Директор года".

Об этом заявил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев на пресс-подходе перед оглашением имен победителей "Мастер года" в Тюмени 2 октября.

"В этом году конкурс "Мастер года" мы проводим на благодатной Тюменской земле. Хочу поблагодарить всех коллег - организаторов конкурса, его участников. Нам кажется, что конкурс реализовался. Он нашел свое место в цепочке конкурсов профессионального мастерства педагогического сообщества. Система среднего профессионального образования сейчас на подъеме. Внимание, которое уделяется ее развитию, нашим колледжам и техникумам, огромно как на федеральном, так и на региональном уровнях. Это дает возможности для развития и самореализации", - уточнил Александр Бугаев.

В числе ключевых профессиональных мероприятий для педагогов Министерства просвещения РФ Александр Бугаев отметил также переподготовку и повышение квалификации специалистов, которые работают в системе СПО. И в этом плане проект "Профессионалитет" предоставляет широкие возможности для развития педагогического сообщества. Он ориентирован на то, чтобы максимально свести интересы производств, колледжей и запросы регионов в кадрах, которые необходимы для народного хозяйства. Этого можно достичь исключительно за счет постоянного обновления знаний, обучения педагогов.

"Мы и дальше будем развивать это направление. Федеральный технопарк проекта "Профессионалитет", который открылся в Калужской области. Такой же технопарк готовится к открытию в Нижегородской области – это как раз такие флагманы системы повышения квалификации и переподготовки кадров для наших колледжей на самом современном уровне", - подчеркнул первый заместитель главы Минпросвещения.

Заместитель губернатор Тюменской области Алексей Райдер сказал, что для Тюменской области большая честь принять финалистов Всероссийского конкурса "Мастер года". По его оценке система СПО в регионе чувствует ритм развития экономики. Тюменская область входит в десятку регионов-лидеров по численности студентов, 10 колледжей и техникумов входят в топ-100 лучших в России. Третий год подряд регион удерживает позицию в тройке лидеров-субъектов по синхронизации системы подготовки с экономикой.

| Фото: Сергей Мжельский | Фото: Сергей Мжельский

"Мы верны напутствию нашего губернатора на то, что жители региона – это главная ценность. И в этом чувствуем поддержку реального сектора, всех предприятий без исключения, инвесторов, которые реализуют свои проекты, доверяют нашей системе подготавливать, в том числе, новые специальности и профессии. Мы проживаем форсированный рост экономики во всех отраслях. С одной стороны, это вызов для региона, но и для системы СПО - это точно новые возможности", - отметил Алексей Райдер.

Оксана Корнеенкова