Призеры конкурса "Мастер года" обсудили развитие системы СПО с замминистра просвещения России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Десять призеров конкурса "Мастер года" обсудили методики преподавания и развитие системы среднего профессионального образования с замминистра просвещения России Александром Бугаевым. Также участниками встречи стали заместитель губернатора региона Алексей Райдер и космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса, Герой России, летчик-космонавт РФ Андрей Федяев. Событие состоялось в резиденции губернатора Тюменской области 2 октября. Модератором встречи выступила проректор ИРПО Надежда Малкина.

"За последние годы система среднего профессионального образования поменялась. Более 60 процентов российских выпускников 9 классов выбирают обучение в колледжах. Мы сейчас на пике и задачи у нас соответствующие, поэтому стараемся развиваться, улучшать материально-техническую базу. У нас появится программа ремонтов колледжей в следующем цикле национальных проектов. И, конечно, благодаря конкурсу "Мастер года" у нас есть вы – молодые и современные профессионалы, которые представляют систему СПО. Это по-другому позиционирует всех нас", – заметил заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.

Алексей Райдер подчеркнул, что в регионах система среднего профессионального образования находится на достаточно высоком уровне. По его мнению, это разрушает стереотип о том, что в субъектах не развивается профессиональное сообщество.

"Вы своим выходом в финал доказываете, что можете держать планку и можете быть примером для других. Я рад, что очередной сезон конкурса "Мастер года" это нам всем демонстрирует. Проведение профессионального конкурса это, в том числе повышение престижа вас, вашего учебного заведения и коллег", - добавил он.

Генеральным партнером конкурса является госкорпорация "Роскосмос". Она представит десяти призерам экскурсию в Центр подготовки космонавтов, а также поездку на космодром. От лица компании выступил космонавт-испытатель отряда космонавта Роскосмоса, Герой России, летчик-космонавт РФ Андрей Федяев. Он рассказал, что сам решил получить образование электрика, когда с первого раза не поступил в летное училище: "Разница среднего специального образования тогда и сейчас велика. И это отлично, что сейчас оно возрождается с новой силой. Такие специалисты нужны, так как людям необходимо получать не только, например, юридические или экономические услуги, но и многие другие".

В свою очередь участники поделились с организаторами, что конкурс – это отличный способ вырасти в профессиональном плане. При этом задание кейсов дает возможность реализовать себя как личность, так как необходимо совместить работу и лидерские качества.

"Для меня сначала было непонятно, нужно ли это мне. Сейчас могу резюмировать, что для меня это оказалось полезно, за это время у меня получилось обобщить то, что я делала на протяжении 19 лет. Оказывается, есть много материала и его нужно систематизировать и обобщать. Еще это была мощная концентрированная прокачка, вместе с командой ты прорабатываешь такие моменты до которых в педагогической деятельности не успеваешь дойти", - сказала преподаватель графического дизайна Московского колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 Мария Кривоносов.

В завершение встречи Александр Бугаев вручил от Министерства просвещения России благодарственные письма правительству и департаменту науки и образования Тюменской области за организацию всероссийского конкурса "Мастер года".

Напомним, что конкурс объединил преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей и техникумов из 89 субъектов России. Всего в этом году в нем приняли участие 6 тыс. 228 человек.

Виктория Макарова