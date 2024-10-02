Александр Моор: конкурс "Мастер года" демонстрирует лучшие примеры педагогического мастерства

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Конкурс "Мастер года" демонстрирует лучшие примеры педагогического мастерства. Раскрывает потенциал системы среднего профессионального образования и поддерживает престиж профессии педагога, написал в Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

В 2023 году региону выпала честь организовать площадку проведения финального этапа "Мастера года" в столице области.

“Тюменская область входит в тройку лучших в России по синхронизации профессионального образования с экономикой региона. Путь сотрудничества техникумов, колледжей и вузов с представителями реального сектора экономики – абсолютно правильный”, – сказал Александр Моор.

По его словам, "Мастер года" – отличный повод изучить лучшие педагогические практики и применить их на деле для подготовки кадров, которые будут формировать будущее региона и страны.

Итоги конкурса подвели 2 октября. За звание лучшего педагога среднего профессионального образования соревновались 89 финалистов. Победителем стал преподаватель Курского автотехнического колледжа Дмитрий Медведев.