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Александр Моор: конкурс "Мастер года" демонстрирует лучшие примеры педагогического мастерства

Губернатор, 18:52 02 октября 2024

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Конкурс "Мастер года" демонстрирует лучшие примеры педагогического мастерства. Раскрывает потенциал системы среднего профессионального образования и поддерживает престиж профессии педагога, написал в Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

В 2023 году региону выпала честь организовать площадку проведения финального этапа "Мастера года" в столице области.

“Тюменская область входит в тройку лучших в России по синхронизации профессионального образования с экономикой региона. Путь сотрудничества техникумов, колледжей и вузов с представителями реального сектора экономики – абсолютно правильный”, – сказал Александр Моор.

По его словам, "Мастер года" – отличный повод изучить лучшие педагогические практики и применить их на деле для подготовки кадров, которые будут формировать будущее региона и страны.

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Итоги конкурса подвели 2 октября. За звание лучшего педагога среднего профессионального образования соревновались 89 финалистов. Победителем стал преподаватель Курского автотехнического колледжа Дмитрий Медведев.

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# Александр Моор , конкурс , Мастер года

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