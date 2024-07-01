Два тюменских подростка на питбайке пострадали в аварии

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Две несовершеннолетних тюменки пострадали в аварии, въехав на питбайке в Daewoo Nexia. Авария произошла на перекрестке улиц Хамита Ярми и Павла Рощевского в Тюмени 24 июля.

По данным Госавтоинспекции региона, 13-летняя девочка на питбайке въехала в автомобиль Daewoo Nexia, остановившийся для совершения маневра поворота. Права управления транспортом девочка не имеет.

В результате она и 15-летняя пассажирка питбайка получили травмы. Сейчас инспекторы выясняют обстоятельства ДТП.