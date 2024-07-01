В Тюмени в 2007 году впервые прошел парад "Бессмертный полк"

| Фото: Сергей Елесина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесина, ИА "Тюменская линия"

Движение "Бессмертный полк" образовалось в Тюмени в 2007 году. Тогда акция не имела привычного названия, а на шествиях можно было увидеть не так много тюменцев, которые несли портреты своих родных, воевавших в Великой Отечественной войне.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" и автор идеи Геннадий Иванов.

"В 2007 году только прошла первомайская демонстрация в Тюмени. Дома вечером я сидел и думал, что бы придумать на шествие на День Победы. Раньше мы не замечали в шествиях тех, кто ковал победу. Они шли рядом, а мы не обращали внимания. И я подумал, а как сделать, чтобы они снова с нами прошли на параде, пусть и посмертно. Почему бы не идти с портретами наших отцов и дедов? Хотя бы так они должны быть в этот день, в свой день, на праздновании Победы", - сказал Геннадий Иванов.

| Фото: Сергей Елесина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесина, ИА "Тюменская линия"

8 мая в "Тюменских известиях" на первой странице вышла заметка "Семейный альбом на параде". Горожан приглашали пройти 9 мая в шествии с портретами своих родных, которые воевали во времена Великой Отечественной войны.

"Я обзвонил знакомых. Было еще несколько человек с портретами. В 2008 году мы уже обратились в школу № 40, вышла новость в "Комсомольской правде". В итоге на 9 мая уже образовалась первая настоящая колонна, около 100 человек", - вспомнил Геннадий Иванов.

| Фото: Сергей Елесина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесина, ИА "Тюменская линия"

В 2008 году акция называлась "Парад победителей". Два года спустя такие парады прошли в Казани, Кемерово, Новосибирске, Севастополе - всего в 20 регионах России. Только в 2012 акция получила официальное название "Бессмертный полк". 9 мая 2015 года 500 тыс. человек вышли на акцию Бессмертного полка в Москве. Впервые с портретом отца-фронтовика в ней участвовал президент России. У всех было ощущение страны как одной семьи.

| Фото: Сергей Елесина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесина, ИА "Тюменская линия"

Сегодня на официальном сайте движения зарегистрировано 943 тыс. 361 имен в летописи. Данные о своих предках может внести каждый желающий. Акция "Бессмертный полк" распространена не только на территории России, она также охватывает более 80 государств и территорий.

| Фото: Сергей Елесина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесина, ИА "Тюменская линия"

Юлия Божок