2006: В Тюмени открыли новый завод, памятник Эрвье и презентовали проект технопарка в Москве

| Фото: Сибирский Тренинговый Центр компании "Шлюмберже" | Фото: Сибирский Тренинговый Центр компании "Шлюмберже"

13 февраля 2006 года состоялось официальное открытие завода по производству электропогружных насосов, на котором присутствовали представители правительства Тюменской области, руководители ведущих нефтяных и газовых компаний, а также председатель совета директоров компании "Шлюмберже".

Предыстория такова: в 2004 году между компанией "Шлюмберже" и правительством Тюменской области было подписано соглашение об основании завода по производству погружных электроцентробежных насосов в Тюмени.

Основанием для выбора послужило расположение города в непосредственной близости от месторождений заказчиков. Это позволяло бы в кратчайшие сроки реагировать на все запросы и оперативно их решать.

Тогда же и был согласован план строительства завода, которое началось уже через месяц после решения ключевых организационных вопросов.

В том же 2004 году прошло обучение сотрудников: работников цеха и офисного персонала – в аналогичном производственном центре компании "Шлюмберже" в Сингапуре.

В 2005 году произошло знаменательное событие для завода — была собрана и успешно прошла испытания первая УЭЦН. Вскоре был запущен участок механообработки.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Еще одно важное для Тюменской области событие состоялось в 2006 году. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев на заседании правительства РФ 31 августа представил проект технопарка высоких технологий в Тюмени. Под Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа было передано здание Дворца молодежи "Геолог".

Тогда в ходе выступления Владимир Якушев отметил, что проект создания в Тюмени Западно-Сибирского инновационного центра нефти и газа - Тюменского технопарка - нацелен на формирование в регионе мощного кластера по созданию современных технологий в области разведки, добычи углеводородов, их транспортировки и переработки, а также интенсификации процесса добычи углеводородов.

Сегодня Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа - это центр компетенций, деятельность которого направлена на повышение инновационного потенциала области.

Об этом рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор тюменского технопарка Сергей Хрущев.

Сегодня технопарк, добавил он, проходит глубокую трансформацию, что предусматривает создание наиболее благоприятных условий для компаний, осуществляющих инновационную деятельность.

"Сосредотачивая на своих площадях всю инфраструктуру поддержки предпринимательства мы, по сути, создаем комплексный инструментарий поддержки. Он может быть применен на любой из стадий жизненного цикла реализуемого проекта. И главное – в одном месте", - подчеркнул руководитель.

По словам Сергея Хрущева, на площадках технопарка сегодня находятся департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, центр "Мой бизнес", Фонд микрофинансирования, Агентство инноваций, Агентство инфраструктурного развития, ТАЛК, Ассоциация "Нефтегазовый кластер" и другие.

Специалисты технопарка активно реализуют на своей территории совместные проекты с компаниями "Газпром" и "Роснефть".

| Фото: предоставлено Алексеем Арсеньевым | Фото: предоставлено Алексеем Арсеньевым

Открытие памятника первооткрывателю тюменских недр Юрию Эрвье у здания "Главтюменьгеологии" состоялось 14 апреля 2006 года. Его приурочили к 97-летию человека-легенды.

В приветственной речи на церемонии открытия вице-губернатор Тюменской области того времени Сергей Сарычев отметил, что уникальной биографии Юрия-Рауля Эрвье хватило бы на 100 человек.

"Он прошел путь от рабочего до должности первого заместителя министра геологии, открыл более 250 месторождений нефти и газа, создал схему управления геологией. Многие поколения россиян будут пользоваться тем, что он сделал",- подчеркнул Сергей Сарычев.

Как рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" почетный нефтяник Тюменской области и почетный ветеран-геологоразведчик России Алексей Арсеньев, большое место в работе Юрия Эрвье занимали социальные проблемы геологов и их семей. Он способствовал появлению современных спортивных и культурных сооружений, таких как спорткомплекс "Геолог" (ныне ликвидирован) и дворец культуры "Геолог" (сейчас Тюменский технопарк), а также баз отдыха, медицинских учреждений и многого другого.

"На производстве об Эрвье тогда по-разному судили. Некоторые обижались на его строгость. Но вместе с тем старательных, добросовестных людей ценил, все об этом знали. Еще всем нравилась его смелость и как он дело ставил - твердо, всякому умел доказать свою правоту. А вместе с тем никогда не лебезил, говорил, что думал, даже если знал, что это не понравится. Работники главка между собой называли Юрия Георгиевича "Папа Юра", - рассказал Алексей Арсеньев.

Автором памятника Эрвье, добавил он, стал тюменский скульптор Виктор Афанасьев. Его эскиз выбрали на конкурсе, объявленном фондом Эрвье, среди работ других авторов. Именно в его работе были наиболее ярко выражены индивидуальные черты прославленного геолога, воплощен масштаб его личности. Фигура выполнена в полный рост, правая рука поднята в энергичном жесте.

Инициаторами создания памятника, по словам Алексея Арсеньева, были Герой Социалистического труда Николай Глебов, бывший тогда председателем Совета ветеранов войны и труда предприятий Главтюменьгеологии им. Эрвье Александр Халин и один из создателей нефтегазового комплекса в Западной Сибири Геннадий Богомяков.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Яркое событие произошло и в культурной жизни Тюменской области. Стартовал первый фестиваль искусств "Лето в Тобольском кремле". Его открыла опера Мусоргского "Борис Годунов" в постановке московского театра "Новая опера".

По словам директора регионального департамента культуры Елены Майер, "Лето в Тобольском Кремле" было задумано как фестиваль классической музыки под открытым небом. Он был призван подарить зрителям уникальную возможность провести время на свежем воздухе в живописном месте Тобольска и насладиться прекрасными голосами оперных исполнителей.

"За годы существования фестиваль трансформировался из фестиваля академической музыки в разножанровый, стал брендом Тобольска и решает одну из главных задач – продвижение туристической составляющей города. Достоинства фестиваля уже оценила вся страна. Мероприятие включено в Национальный календарь событий и отмечено Гран-при премии Russian Event Awards как лучшее событие в гибридном формате", - подчеркнула Елена Майер в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

| Фото: Большая Российская энциклопедия | Фото: Большая Российская энциклопедия

В декабре 2006 года в Тюменскую область с официальным визитом прибыл глава мусульман России. Верховный муфтий центрального духовного управления мусульман России Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин во главе делегации посетил Тобольск.

Делегация посетила кафедральную мечеть, молебен, познакомилась с достопримечательностями древнего города, встретилась и пообщалась с архиепископом Тобольским и Тюменским Димитрием.

Инна Кондрашкина