В 2002 году в Тюменской областной думе появилась фракция "Единая Россия"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С инициативой создания фракции "Единая Россия" в Тюменской областной думе выступил лидер регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Усольцев 19 сентября 2002 года. Это произошло на первом после каникул заседании законодательного органа.

На тот момент во фракцию "Единой России" в облдуме входят 10 депутатов (всего в думе 25 представителей от разных партий). В том числе председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов и два его заместителя.

По воспоминаниям современников, тогда на пресс-конференции по итогам работы заседания думы Сергей Корепанов отметил, что "фракция будет способствовать более результативной работе областной думы".

Ишимскому алкоголю исполнилось 100 лет

В декабре 2002 года 100-летний юбилей отметил Ишимский винно-водочный завод. В честь этого события старейшее и крупнейшее предприятие города запустило торговую марку "Новэра".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Об истории завода корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал депутат Тюменской областной думы Виктор Рейн.

По его словам, предприятие было основано в далеком 1902 году, как Ишимский № 6 казенный винный склад Тобольской губернии.

"Была отработана технологическая цепочка, из Кургана и Омска спирт поступал на завод, в 1912 году завод был переименован в водочный. Основным продуктом стала водка "Николаевская". Затем специалисты освоили производство и наладили выпуск "Московской особой" водки. Наш земляк Дмитрий Менделеев был разработчиком. Именно она долгое время являлась основным представителем русской водки даже за рубежом", - подчеркнул Виктор Рейн.

В годы Великой Отечественной войны, продолжил он, завод перешел на военные рельсы. Сначала выпускал спиртовую массу для подогрева пищи в полевых условиях. Затем на его территории разместили производственные мощности машиностроительного завода.

Только в 1959 году принято решение о ликвидации машиностроительного производства и восстановлении ликероводочного завода. Через год состоялся запуск первой линии, завод набирал обороты, в 1960 было уже три линии. Построили собственную спиртовую базу, подземное спиртохранилище. На предприятии трудились 260 человек.

Наладили выпуск десятков различных напитков: "Рябина на коньяке, "Сливянка", "Спотыкач", "Лимонная", "Вишневая". Продолжалась модернизация производства, выпускались новые виды продукции.

К 1968 году на заводе было пять автоматизированных конвейерных линии, пять бутыломоечных машин, 68 наименований продукции.

Виктор Рейн рассказал, что в 1985 году, во время антиалкогольной кампании, завод перешел на производство безалкогольной продукции, что отрицательно сказалось на экономике.

Решением Ишимского горсовета № 89 от мая 1991 года, как раз тогда Виктор Рейн был его председателем, зарегистрировали ликеро-водочный завод "Ишимский" производственного объединения "Тюменьпищеагропром".

"Это уже управление сельского хозяйства и продовольствия Тюменской области. Водка, бальзамы, винные напитки, настойки, вина натуральные – такой ассортимент продукции предлагал завод в новом статусе. Жемчужиной производства по праву считался бальзам "Ишимский", разработанный к девяностолетию завода, уникальный напиток по своей органолептике, получивший множество престижных наград", - рассказал Виктор Рейн.

В 2007 году завод награжден дипломом лауреата в номинации "Лучшие предприятия Тюменской области".

К памятным событиям Виктор Рейн отнес несколько. К примеру, в 1999 году на предприятии установили линию по розливу натуральных грузинских вин, началось строительство цеха по розливу шампанских вин. Позже начал работу цех по производству майонеза, а также керамический цех по выпуску уникальной тары.

"В 2002 году зарегистрирована новая торговая марка "Новэра". В августе виноделы представили первое в Западной Сибири шампанское. Бутылку № 1 торжественно вручили тогдашнему губернатору Тюменской области Сергею Собянину. Третья новинка - водка "Ишимская Юбилейная" поступила на прилавки сразу после торжества", - рассказал Виктор Рейн.

Он добавил, что в мае 2021 года производство всех видов продукции было остановлено, по настоящее время завод не работает.

Инна Кондрашкина