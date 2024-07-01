2001 год: в новый век Тюменская область вступила с новым губернатором

| Фото: Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия"

14 января 2001 года состоялись выборы губернатора Тюменской области. Им стал Сергей Собянин, ранее - первый заместитель полномочного представителя президента России в УФО. 23 года назад он получил более половины голосов избирателей региона, в том числе в ХМАО — 74,47 %, в ЯНАО — 77,8 %, на юге Тюменской области —23,87 %.

| Фото: Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия"

В своем личном блоге он вспоминает то время как самый сложный период своей жизни.

"Кампания разворачивалась драматически. Бороться против действующего губернатора-тяжеловеса в 2000 году выглядело как самоубийство. Политологи не давали мне больше 25 %. Вопреки всему я победил, победил в первом туре. На меня свалились все проблемы области. Огромные долги, запущенная инфраструктура, перманентные конфликты с автономными округами", - пишет Сергей Собянин.

По его словам, через несколько месяцев округа заявили о выходе из области. Еще через несколько месяцев правительство России внесло в думу проект закона об обнулении рентных платежей в бюджеты регионов, а это половина и без того скудного бюджета области.

"Тюменская область катилась в пропасть политического и экономического краха. Впервые я узнал, как болит сердце. Мне пригодилось все, что я знал и умел, и еще столько же. Я был на волоске от катастрофы. Но в конечном счете все удалось преодолеть. Бюджет был спасен. Отношения с округами урегулированы. В результате повседневной большой работы, целого ряда сложных и порой болезненных реформ регион стал одним из лучших в стране", - резюмировал Сергей Собянин.

Через три года его работы Тюменская область упрочила лидирующие позиции в УФО по целому ряду показателей. В 2003 году прирост выпуска промышленной продукции составил 12 %, что стало самым высоким показателем среди регионов УФО.

Выросли объемы жилищного строительства, они более чем в полтора раза превышали средние показатели по УФО в расчете на 1 тыс. жителей в Тюменской области.

Колоссальные средства были направлены в сферу ЖКХ. За три года руководства Сергея Собянина, с 2001 по 2003 убытки предприятий отрасли снизились почти в два раза. По итогам 2003 года впервые произошло получение прибыли по отрасли в целом.

Выросли денежные доходы тюменцев. Регион по этому показателю находился на одном из первых мест в Российской Федерации и первом в УФО.

Тогда капитальные вложения были направлены на реконструкцию социально значимых объектов, некоторые из которых сейчас называются по-другому: Тюменской филармонии, театра кукол и масок, колледжа искусств, цирка, областного Дворца молодежи "Геолог", районных домов культуры в Нижней Тавде и Голышманово. Завершили реконструкцию ледового дворца, ипподрома и тренировочного поля стадиона футбольного клуба "Тюмень". Были отремонтированы 87 учреждений культуры в муниципальных образованиях.

Именно при Сергее Собянине Государственная Дума проголосовала за то, чтобы Тюменская область получала 5,5 % налога за использование полезных ископаемых.

За время своего руководства Собянину удалось увеличить бюджет Тюменской области с 10,5 млрд рублей до 119,9 млрд рублей, благодаря росту налоговых отчислений от крупных компаний.

Вот что сказал Сергей Собянин 20 лет назад, в 2004 году: "Наступивший год для области будет юбилейным, Тюменская область - это звучит гордо. Ее знают в России, ее знают во всем мире. Я горжусь, что родился, вырос и работаю в этом крае. Я уверен, что у Тюменской области и у всех ее жителей есть хорошее будущее!"

Инна Кондрашкина