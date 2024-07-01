Тюменская область в 2000 году вошла в состав Уральского федерального округа

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в состав Уральского федерального округа указом президента РФ от 13 мая 2000 года. Административным центром УФО стал Екатеринбург.

Территория округа с шестью субъектами – Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, ХМАО – Югра и ЯНАО - составляет 10,62 % от общей площади России.

Тюменская область расположена на западе азиатской части России, её площадь - 1464,2 тыс. кв. км. Граничит с Казахстаном, Республикой Коми, Красноярским краем, Свердловской, Курганской, Омской, Томской, Архангельской областями.

Первым полномочным представителем президента в УФО был Петр Латышев. С 6 ноября 2020 года этот пост занимает Владимир Якушев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Главные элементы Урало-Сибирского региона – это сила недр, людей и пространства. Основные доминанты его развития полностью совпадают с этими силами. Недра – это нефтегазовая и нефтехимическая отрасли, люди — это достижение технологического суверенитета, пространство – развитая инфраструктура. Уже сейчас мы многим можем гордиться. Но я уверен: главные достижения у нас ещё впереди" – сказал Якушев во время Дней регионального развития Урало-Сибирского макрорегиона на выставке "Россия" на ВДНХ 4 июня 2024 г.

На территории Уральского федерального округа проживает более 12 млн человек, добывается 55 % нефти и 85 % газа, производится 2 0% промышленной продукции страны.

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"Тюменская область - это исторический сплав характера и технологий. В регионе создана диверсифицированная экономика и благоприятный инвестиционный климат. Область занимает третье место в инвестиционном климате страны. За пять лет объём инвестиций превысил полтора триллиона рублей", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он считает, что особенностью Уральского федерального округа является то, что все регионы своеобразны, дополняют друг друга.

Областной центр соцреабилитации ветеранов, инвалидов открыт в 2000 году

Областной центр социальной реабилитации ветеранов, граждан пожилого возраста и инвалидов открывают на базе Центра оздоровления и реабилитации "Красная гвоздика". В 2020 году принято решения о реорганизации. Учреждение меняет наименование на "Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации" и действует до сих пор.

"Центр не только продолжает традицию возвращения второй молодости ветеранам и пенсионерам, но и вышел на новый уровень. Это востребованная база семейного и корпоративного отдыха. Окрепший и профессионально выросший коллектив с уверенностью смотрит в будущее", - говорят в "Красной гвоздике".

Сотни жителей Тюменской области ежегодно проходят курсы лечения по семи профилям, включая сердечно-сосудистую, нервную системы, ЖКТ. Работают пять программ медицинской реабилитации.

Центр располагается на 35 км автодороги Тюмень – Криводанова. На его территории есть открытый термальный бассейн.

В 2021 году центр оздоровления и реабилитации "Красная гвоздика" занял второе место в рейтинге "Топ-100 российских здравниц" по показателям инвестиционного потенциала. По этому критерию тюменская здравница опередила санатории Санкт-Петербурга, Калининградской области, Крыма, Краснодарского края и других регионов.

Анжела Лебедева