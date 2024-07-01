В 1999 году в Тюмени выбрали мэра и достроили мост на Профсоюзной

| Фото: Музейный комплекс имени Ивана Яковлевича Словцова | Фото: Музейный комплекс имени Ивана Яковлевича Словцова

Депутатов Государственной думы и Тюменской городской думы выбирали жители региона 9 декабря 1999 года. Тюменцы в этот день также решали, кто станет новым главой города.

На должность мэра Тюмени претендовали шесть человек. Кроме Степана Киричука, среди них были председатель счётной палаты облдумы Сергей Шерегов и Валерий Пантелеев, объявивший себя председателем "Монархической партии России".

В тюменской "матрёшке" были сформированы пять избирательных округов. Кандидатом в депутаты Госдумы от Ямала был экс-премьер Виктор Черномырдин, лидер партии "Наш дом Россия".

Результаты голосования в Тюменской области: "Единство" - 20 %, КПРФ - 18 %, СПС – 11 %, "Яблоко" - 9,5 %, "ОВР" - 8,6 %. Депутаты Тюменской гордумы избрали председателем Cергея Сметанюка. Мэром стал Степан Киричук при 58 % голосов.

20 октября в Тюмени прошло торжественное открытие второй очереди моста через Туру по ул. Профсоюзной. Первыми по мосту проехали губернатор Леонид Рокецкий и мэр Степан Киричук. Отметим, что первую половину моста открывали ещё в 1991 году. Таким образом, мост в общей сложности строился 16 лет.

Ширина моста с учётом пешеходных зон превысила 38 м при длине около 374 м. Строителям вручили государственные награды, Степану Киричуку присвоили звание "Почётный строитель Российской Федерации".

4 ноября 1999 года основано Информационное агентство "Тюменская линия" - одно из самых авторитетных и компетентных электронных СМИ региона. Агентство информирует о событиях на территории области, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

В 1999 году в Тюмени была запущена программа "Отряды мэра", призванная решить проблемы занятости подростков и молодежи. Первоначально программа включала в себя благоустройство улиц и дворов города. Тогда же появилась и эмблема отрядов – муравей.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

15 марта на площади Губкина в Тюмени установлен памятный знак на месте будущего мемориала 110 тюменцам, погибшим во время военных действий в Афганистане.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Также в областном центре началось строительство нового микрорайона "Тюменский" для северян, выезжающих оттуда после выхода на пенсию.

28 июля был зарегистрирован Благотворительный фонд развития Тюмени. Миссия фонда - создать механизм взаимодействия власти, бизнеса и общественного сектора в решении социальных проблем.

11 августа тюменцы наблюдали полное солнечное затмение. Следующее будет только в 2125 году.

| Фото: vk.com/astro_tower | Фото: vk.com/astro_tower

23 октября в Тюмени начались занятия в Институте государства и права ТюмГУ по адресу ул. Ленина, 38. Здание украсил самый большой на тот момент в Тюмени зеркальный фасад.

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Из новогоднего телеобращения Бориса Eльцина 31 декабря 1999 года жители Тюменской области вместе со всей страной узнали о его уходе с поста президента. Исполняющим обязанности президента до новых выборов стал премьер-министр Владимир Путин.

Николай Ступников