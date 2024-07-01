Путепровод через Транссиб открыли в Тюмени в 1998 году

| Фото: из архива редакции "Тюменского курьера" | Фото: из архива редакции "Тюменского курьера"

Путепровод через Транссибирскую магистраль официально открыли в створе ул. Мельникайте в Тюмени 12 ноября 1998 года. Акт государственной комиссии о сдаче утвердил мэр города Степан Киричук. Решение о строительстве принял тюменский госсовет еще в 1990 году. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в пресс-службе АО "Мостострой-11" со ссылкой на издание "Тюменский курьер".

В июле 1996 года после расчистки строительной площадки начали погружать сваи. Для одной опоры необходимо было 56 свай длиной 14 м. В сентябре 1998 года полностью завершили монтаж пролетных строений. Началась подготовка дорожного полотна и параллельно устройство подходов к мосту. В октябре сроки сдачи путепровода чуть не сдвинулись. Плохая погода мешала качественно положить асфальт. В середине октября горожане первыми испытали мост. Они ходили по нему в сторону ул. Республики и обратно. Затем на дорожное полотно въехали 16 груженных песком "КамАЗов". Выдержав 320 тонн груза и полтонны живого веса, мост подтвердил свою надежность.

Длина составила 324 м, ширина — 24,5 м. Мост считали самым крупным из тех, что построили в 1998 году в России.

Юлия Божок