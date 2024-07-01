В 1994 году прошли первые выборы в Тюменскую областную думу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первые выборы в Тюменскую областную думу состоялись 6 марта 1994 года. По оценке тогда еще председателя областного Совета народных депутатов Владимира Ульянова, это был знаковый шаг в политическом поле всей страны.

"Тюменская область стала тем регионом, где передача власти от областного Совета народных депутатов областной думе произошла цивилизованным путем и безболезненно", - отметил он в своей статье, посвященной 30-летию законодательного органа.

По оценке экспертов, депутаты первого созыва заложили основу законодательства области, приняв ее устав – основной закон субъекта Российской Федерации, и более 140 законов, регулирующих деятельность законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления. В составе первого созыва трудились 25 депутатов, избранные по одномандатным округам. Председателем был избран депутат, до этого заместитель главы администрации Ханты-Мансийского автономного округа Николай Барышников. В июне 1994 года заместителем председателя был избран Фуат Сайфитдинов.

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

По словам выдающегося деятеля Западной Сибири Юрия Константиновича Шафраника, перед выборами предстояло решить важную задачу.

"Указом президента России 6 ноября 1993 года утверждено положение о выборах в представительные органы государственной власти края, области, автономного округа, согласно которому представительный орган власти Тюменской области избирался только населением юга области, без участия населения Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Это означало, по сути, раздел Тюменской области на три части: юг области – Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ", - уточняет Шафраник в своих воспоминаниях "Десять главных событий в истории Тюменской области".

Тогда по инициативе областного Совета народных депутатов в "Основные положения о выборах в представительные органы государственной власти края, области, автономной области, автономного округа", утвержденного президентом России, был включен пункт четыре статьи три в редакции: "Выборы в представительные органы государственной власти краев и областей, в состав которых входят автономные округа, проводятся на всей территории края, области, включая территорию соответствующих автономных округов".

История Тюменской областной думы неразрывно связана с историей нашей страны, подчеркнул председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

"Первое заседание Тюменской областной думы состоялось в апреле 1994 года. Оно положило начало формированию современной системы государственного управления одного из самых передовых российских регионов. Тридцать лет областной думы – это славная часть 80-летней истории Тюменской области. В условиях правового вакуума, царившего в то время в стране, был написан устав Тюменской области, сформировано бюджетное законодательство и законодательство в социальной сфере", - подчеркнул председатель облдумы.

За 30 лет семь созывов депутатов приняли более трех тысяч законов.

Спектакль "Потейная шутеха" стал первой постановкой нового молодежного театра "Ангажемент" в 1994 году

Премьера прошла на сцене Тюменского драматического театра. Свои подмостки появились у "Ангажемента" только через два года. Театр назван в честь мецената Виктор Загоруйко. Основателем, художественным руководителем и директором театра является заслуженный артист России Леонид Окунев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Так вспоминает создание театра Леонид Окунев: "В 1994 году мой друг тюменский предприниматель Виктор Загоруйко с казал мне: "Хочешь свой театр? Давай!" Начали "Ангажемент с совместного проекта с актера тюменского театра драмы. Через два года нам выделили здание бывшего кинотеатра "Юность".

Интересна история названия театра. Ангажемент – это приглашение артистов на работу по договору на определенный срок. Еще один факт - за 12 дней нужно было поставить режиссеру Михаилу Полякову спектакль "Потейная шутеха".

За 30 лет на сцене прошли десятки спектаклей. В юбилейный год коллектив решил отдать дань постановкам, которые уже сняты с репертуара. Им и закулисью посвятили спектакль "Ангажемент 3.0".

В марте 2024 года в театре завершился грандиозный ремонт. А творчески отметить крупную дату коллектив решил новыми постановками. Осенью здесь планируют запустить режиссерскую лабораторию по постановке спектакля для подростков.

Оксана Корнеенкова