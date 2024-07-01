В Тюменской области в 1992 году открылся санаторий "Сибирь"

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Крупнейшая здравница Западно-Сибирского региона – санаторий "Сибирь", или Siberia resort & spa - сейчас, открыл двери для первых пациентов в 1992 г. Его строительство велось около пяти лет.

Учреждение находится в живописном природном уголке. Сотни жителей Тюменской области, других регионов страны проходят в здравнице курсы лечения и реабилитации по 14 направлениям.

"Наш подход к оздоровлению организма – гармоничное сочетание природных факторов и современных медицинских технологий. Мы используем целебную сапропелевую грязь экологически чистого озера Тулубаево и минеральную воду, обладающую богатым микросоставом, из собственных скважин глубиной до 1409 метров. Лечебно-диагностическая база насчитывает свыше 380 наименований оборудования отечественного и зарубежного производства, что позволяет оказывать широкий спектр медицинских услуг", - рассказали в санатории.

Siberia resort & spa имеет звание лауреата премии правительства РФ в области качества в 2022 г. и признан лучшей здравницей 2024 г.

Федеральный закон "О недрах" - инициатива тюменцев

В 1992 году по инициативе Тюменского областного совета появляется закон "О недрах". Его принимает Верховный Совет РСФСР 21 февраля.

Депутат Тюменской областной думы, заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук Владимир Ульянов вспоминает, что закон "О недрах" появился во многом благодаря усилиям председателя Тюменского облсовета, первого главы администрации области Юрия Шафраника.

"Проект федерального закона в статье 42 закреплял поступление платежей за добычу углеводородного сырья: местный бюджет — 30 %, бюджет субъекта Российской Федерации — 30 %, федеральный бюджет — 40 %, но половина из федеральной доли (20 %) остается в бюджете субъекта Российской Федерации, в состав которой входит автономный округ. Таким образом, на территории Тюменской области оставалось 80 % платежей за добычу нефти и газа на территории области и автономных округов", - рассказал Владимир Ульянов.

Юрий Шафраник подчеркивал, что в основу закона были заложены идеи расширения прав и полномочий Тюменской области в использовании природно-ресурсного потенциала для решения текущих и долгосрочных социально-экономических задач.

"Предусмотрели введение платного недропользования в стране. Принятие концепции стало самым большим политическим достижением того смутного времени. Я по сей день горд, что инициировал ее разработку. Это спасло нас от хаоса и позволило не скатиться в чистый популизм. А в 1991-м мы подготовили, согласовали и добились подписания президентского указа "О развитии Тюменской области". Подчеркну, что это была совместная работа области и автономных округов. В соответствии с ним Борис Ельцин делегировал нам право "формировать и свободно использовать территориальный фонд товарных и сырьевых ресурсов в объеме 10 процентов от общего производства нефти и газа на территории области и автономных округов для обеспечения социально-экономического развития региона", - сказал Шафраник.

Тюменская область сохранила единство

Федеративный договор, подписанный в марте 1992 года, позволил сохранить единство сложноустроенной Тюменской области. Работа над данным документом, как составной части Конституции РФ, началась в 1991 г. Статус субъектов РСФСР на тот момент имели лишь республики. Москва и Санкт-Петербург, края и области, автономные округа добивались получения соответствующего статуса.

Депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов отметил, что подписав договор, Тюменская область заявила о себе в статусе государственно-правового субъекта Российской Федерации.

"Автономные округа, в том числе Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий, подписывали федеративный договор раздельно с краями и областями, но в текст документа автономных округов по инициативе Тюменского областного совета было включено положение о том, что органы государственной власти автономных округов осуществляют собственное правовое регулирование в пределах своей компетенции в соответствии с законами Российской Федерации, договорами с краями, областями, в которые входят автономные округа. Подписание договора руководителями автономных округов с формулировкой, устанавливающей факт вхождения автономных округов в состав краев и областей, было крайне важно политически, направленное на сохранении единства области", - подчеркнул Ульянов.

Анжела Лебедева