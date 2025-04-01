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В Югорске газом пользуются 18 тысяч абонентов

Общество, 18:49 15 апреля 2025

«Газпром межрегионгаз Север» | Фото: «Газпром межрегионгаз Север»

18 тыс. абонентов пользуются природным газом в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. При этом лишь половина из них вносит данные и пользуется другими возможностями личного кабинета. Больше узнать об удобном сервисе можно на встречах в советах ветеранов, сообщает "Газпром межрегионгаз Север".

Сотрудники югорского абонентского участка компании инициировали акцию, в ходе которой они рассчитывают привлечь старшее поколение к активному использованию личного кабинета.

"Мы стремимся сделать услуги доступными для всех категорий граждан. При помощи личного кабинета за считанные минуты можно оплатить счет за газ без комиссии, посмотреть начисления, получить полную информацию о состоянии лицевого счета. А также передать показания приборов учета, оформить переход на электронную квитанцию, сделать заявку на газификацию, ремонт и техническое обслуживание газового оборудования, установку или замену газовых счетчиков", - рассказала директор филиала "Газпром межрегионгаз Север" в ХМАО - Югре Виктория Некрылова.

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На встречах с пенсионерами специалисты не только демонстрируют преимущества дистанционных сервисов, но и помогают установить приложение "МОЙ ГАЗ".

Практика стала успешной, поэтому газовики планируют масштабировать ее и на другие города.

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# газификация , личный кабинет

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