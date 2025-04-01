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В тобольской деревне талой водой подтопило 11 домов

Общество, 21:18 15 апреля 2025

ГУ МЧС по Тюменскоц области | Фото: ГУ МЧС по Тюменскоц области

Подъем талых вод произошел в д. Ачиры Тобольского района из-за активного таяния снега. В результате подтопило 11 жилых домов и приусадебных участков.

"Подобная ситуация в д. Ачиры происходит практически ежегодно. Местные жители не планируют эвакуироваться, так как их дома приспособлены к таким условиям. Энергоснабжение деревни обеспечивается в полном объеме", - комментируют в ГУ МЧС по Тюменской области.

Отмечается, что для обеспечения пожарной безопасности в населенном пункте действует добровольная пожарная дружина, на вооружении которой есть пожарная автоцистерна и мотопомпы. Запасы продовольствия, топлива и медикоментов в населенном пункте имеются в достаточном количестве.

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