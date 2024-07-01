Тюменский институт культуры образовали в 1991 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский государственный институт искусств и культуры образовали по распоряжению Совета министров РСФСР 18 января 1991 на базе Тюменского филиала Челябинского государственного института культуры и искусства.

На 1 сентября 1992 года в институте было 15 кафедр, на которых работали 73 педагога. Экспертная комиссия, проводившая в апреле 1995 года аттестационную экспертизу вуза, сделала вывод, что хотя ТГИИК был молодым вузом, тем не менее педагогический коллектив сумел превратить его в центр подготовки высококвалифицированных кадров в сфере культуры и искусства Тюменской области. На момент аттестации в вузе обучалось 1 тыс. 140 студентов по 10 специальностям. Педагогический коллектив насчитывал 84 человека, 24 из которых имели ученые звания и степени, трое имели звания заслуженных работников культуры.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В 1991 году под Тюменью начал работать детский оздоровительный лагерь "Ребячья республика". Он открылся 5 июня. Сегодня это единственный в Тюменской области центр 1 класса - инновационный и методический центр в отрасли оздоровления и отдыха населения Тюменской области, имеющий два филиала с корпусами на 320 мест.

В "Ребячьей республике" реализуется множество направлений деятельности: круглогодичный каникулярный отдых детей, проведение смен для детей с обучением, студенческие программы, смены по программе "Мать и дитя", смены для родителей и детей из замещающих семей, смены оздоровления и реабилитационного лечения, образовательные программы для детей и молодежи: профильные смены, фестивали, сборы, заезды выходного дня, физкультурно–оздоровительные мероприятия, учебно–тренировочные сборы, конференции, семинары, совещания, областная школа подготовки вожатых, экспертиза программ отдыха и оздоровления и многое другое.

На базе отдыха работает два корпуса: "Кидс" и "Тинейджерс" по 40 номеров каждый. Дети проживают в комнате по 4-6 человек.

Юлия Божок