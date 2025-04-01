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Эстафета "Инженеры Победы" проходит в Тюменской области

Общество, 19:05 15 апреля 2025

департамент инвестиционной политики Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики Тюменской области

Региональный этап всероссийской эстафеты "Инженеры Победы" проходит в Тюменской области с 15 по 17 апреля. Его участниками стали школьники и студенты в Тюмени и Заводоуковске.

В первый день эстафеты они посетили тюменский комбинат по производству фанеры "Свеза". В 1941 году цеха предприятия в кратчайшие сроки переоборудовали под производство дельта-древесины, авиафанеры и другой продукции, необходимой фронту. Гости познакомились с историей комбината и увидели все этапы производства фанеры, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Эстафета "Инженеры Победы" проводится в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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