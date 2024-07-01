В 2005 году Владимир Якушев занял пост губернатора Тюменской области
Глава города Владимир Якушев сменил на посту губернатора Тюменской области Сергея Собянина в ноябре 2005 года. По предложению президента России депутаты Тюменской областной думы единогласно утвердили его кандидатуру.
"В регионе многое сделано и многое начато. Я продолжу все прогрессивное, что реализуется в Тюменской области", - заявил тогда новый глава региона.
Через три месяца он выступил в областном законодательном собрании со своим первым губернаторским посланием, где указал путь, двигаясь по которому, область вышла на лидирующие позиции в социально-экономическом развитии среди регионов России.
За время работы Владимира Якушева объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области с 2006 по 2014 годы увеличился втрое. Для стимулирования малого и среднего бизнеса введена система инвестиционных займов – до 50 млн рублей под ставку 7 % годовых. Многие предприятия получили субсидии правительства региона на приобретение нового оборудования.
В сельское хозяйство были привлечены миллиарды рублей инвестиций. Одними из главных направлений развития АПК стали техническое перевооружение и модернизация сельского производства. Также было возведено 16 объектов культуры, 22 объекта здравоохранения, введены в эксплуатацию 36 школ на 13,5 тыс. учебных мест и 14 детских садов на 2,5 тыс. мест. В регионе появилось 19 новых крупных мостов, путепроводов и транспортных развязок. В частности в Тюмени открыли сразу два новых моста через Туру и набережную.
"Индустриализация региона, открытие новых высокотехнологичных предприятий приводят к позитивным переменам в обществе. Сознание людей, которые трудятся на этих производствах, меняется к лучшему. Общаясь со своими близкими и друзьями, они распространяют новый взгляд на жизнь. Тюменцы прекрасно осознают, что появление новых производств помогает добиться позитивных изменений в нашей экономике, улучшить качество жизни в регионе", - заявлял Владимир Якушев.
В 2018 году его сменяет Александр Моор. Владимира Якушева назначают на должность министра строительства и ЖКХ РФ, в 2020 году – полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе, в 2024 году – временно исполняющим обязанности секретаря Генсовета политической партии "Единая Россия".
С 1 января 2005 года начинает действовать межрегиональная программа "Сотрудничество"
Ее цель заключается в реализации совместных проектов в экономике и социальной сфере на основе общих интересов по обеспечению достойной жизни граждан трех субъектов России. Председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов в 2006 году на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" отмечал, что такая форма взаимодействия трех субъектов наиболее подходящая. В ноябре 2005 года Сергей Собянин сказал, что первоначальный финансовый объем программы будет перевыполнен в два раза: "Учитывая дополнительные мероприятия, которые мы утвердили в июне, объем выполнения составит 80–90 процентов. Мы пока лишь вошли в эту программу, начав по ней работать только в этом году, поэтому это хорошие показатели. По некоторым проектам программы "Сотрудничество" еще нет технико-экономических обоснований и разработок, что несколько задерживает процесс".
За весь период, благодаря программе, было реализовано более 170 проектов. В 2023 году Тюменская область, Югра и Ямал продлили трехсторонний договор до 2035 года.
Еще одним важным событием в этом же периоде становится начало работы Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе. Помимо студентов, в нее входят представители политических партий, общественных объединений, муниципалитетов, победители парламентских конкурсов и авторы социально значимых проектов.
"Это отличная школа для молодежи, которая хочет реализовать свой потенциал. А еще это место для того, чтобы найти единомышленников и научиться работать в команде. Сегодня я могу сказать точно: именно команда помогает расти и совершенствоваться", - рассказала в интервью "Тюменским известиям" депутат Тюменской облдумы, председатель комитета по социальной политике, член молодежной палаты II созыва Ольга Швецова.
Членами палаты сегодня становятся 48 человек от 14 до 35 лет. За 19 лет участники реализовали различные молодежные проекты и акции, предложили множество поправок в законы.
Кроме этого, в 2005 году была введена в эксплуатацию первая очередь транспортной развязки на пересечении автодорог Тюмень – Ханты-Мансийск – аэропорт, а в райцентре Армизонское состоялась торжественная сдача в эксплуатацию нового спортивного комплекса.
Виктория Макарова