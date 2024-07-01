В 2005 году Владимир Якушев занял пост губернатора Тюменской области

| Фото: сайт полномочного представителя президента в УФО | Фото: сайт полномочного представителя президента в УФО

Глава города Владимир Якушев сменил на посту губернатора Тюменской области Сергея Собянина в ноябре 2005 года. По предложению президента России депутаты Тюменской областной думы единогласно утвердили его кандидатуру.

"В регионе многое сделано и многое начато. Я продолжу все прогрессивное, что реализуется в Тюменской области", - заявил тогда новый глава региона.

Через три месяца он выступил в областном законодательном собрании со своим первым губернаторским посланием, где указал путь, двигаясь по которому, область вышла на лидирующие позиции в социально-экономическом развитии среди регионов России.

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

За время работы Владимира Якушева объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области с 2006 по 2014 годы увеличился втрое. Для стимулирования малого и среднего бизнеса введена система инвестиционных займов – до 50 млн рублей под ставку 7 % годовых. Многие предприятия получили субсидии правительства региона на приобретение нового оборудования.

В сельское хозяйство были привлечены миллиарды рублей инвестиций. Одними из главных направлений развития АПК стали техническое перевооружение и модернизация сельского производства. Также было возведено 16 объектов культуры, 22 объекта здравоохранения, введены в эксплуатацию 36 школ на 13,5 тыс. учебных мест и 14 детских садов на 2,5 тыс. мест. В регионе появилось 19 новых крупных мостов, путепроводов и транспортных развязок. В частности в Тюмени открыли сразу два новых моста через Туру и набережную.

"Индустриализация региона, открытие новых высокотехнологичных предприятий приводят к позитивным переменам в обществе. Сознание людей, которые трудятся на этих производствах, меняется к лучшему. Общаясь со своими близкими и друзьями, они распространяют новый взгляд на жизнь. Тюменцы прекрасно осознают, что появление новых производств помогает добиться позитивных изменений в нашей экономике, улучшить качество жизни в регионе", - заявлял Владимир Якушев.

В 2018 году его сменяет Александр Моор. Владимира Якушева назначают на должность министра строительства и ЖКХ РФ, в 2020 году – полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе, в 2024 году – временно исполняющим обязанности секретаря Генсовета политической партии "Единая Россия".

Юрий Неелов, Сергей Собянин и Александр Филипенко – подписание договора по реализации программы «Сотрудничество» (архив 2005 год) | Фото: t-i.ru Юрий Неелов, Сергей Собянин и Александр Филипенко – подписание договора по реализации программы «Сотрудничество» (архив 2005 год) | Фото: t-i.ru

С 1 января 2005 года начинает действовать межрегиональная программа "Сотрудничество"

Ее цель заключается в реализации совместных проектов в экономике и социальной сфере на основе общих интересов по обеспечению достойной жизни граждан трех субъектов России. Председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов в 2006 году на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" отмечал, что такая форма взаимодействия трех субъектов наиболее подходящая. В ноябре 2005 года Сергей Собянин сказал, что первоначальный финансовый объем программы будет перевыполнен в два раза: "Учитывая дополнительные мероприятия, которые мы утвердили в июне, объем выполнения составит 80–90 процентов. Мы пока лишь вошли в эту программу, начав по ней работать только в этом году, поэтому это хорошие показатели. По некоторым проектам программы "Сотрудничество" еще нет технико-экономических обоснований и разработок, что несколько задерживает процесс".

За весь период, благодаря программе, было реализовано более 170 проектов. В 2023 году Тюменская область, Югра и Ямал продлили трехсторонний договор до 2035 года.

Еще одним важным событием в этом же периоде становится начало работы Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе. Помимо студентов, в нее входят представители политических партий, общественных объединений, муниципалитетов, победители парламентских конкурсов и авторы социально значимых проектов.

"Это отличная школа для молодежи, которая хочет реализовать свой потенциал. А еще это место для того, чтобы найти единомышленников и научиться работать в команде. Сегодня я могу сказать точно: именно команда помогает расти и совершенствоваться", - рассказала в интервью "Тюменским известиям" депутат Тюменской облдумы, председатель комитета по социальной политике, член молодежной палаты II созыва Ольга Швецова.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Членами палаты сегодня становятся 48 человек от 14 до 35 лет. За 19 лет участники реализовали различные молодежные проекты и акции, предложили множество поправок в законы.

Кроме этого, в 2005 году была введена в эксплуатацию первая очередь транспортной развязки на пересечении автодорог Тюмень – Ханты-Мансийск – аэропорт, а в райцентре Армизонское состоялась торжественная сдача в эксплуатацию нового спортивного комплекса.

Виктория Макарова