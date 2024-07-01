В 2008 году в Тюмени открыли самый большой в России театр и утвердили герб и флаг региона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новое здание Тюменского драматического театра открыли в областном центре 15 ноября 2008 года. Пятиэтажное здание в колониальном стиле, построенное менее чем за два года, стало шикарным подарком к 150-летию тюменского театра.

По информации отдела краеведения Тюменской областной научной библиотеки, здание имеет интересный фасад, его украшают колонны, статуи муз и изящная лепнина. Внутри помещение тоже имеет богатое убранство, территория располагает площадью в 36 тыс. кв. метров. Одновременно театр может принять более 1 тыс. зрителей.

На сегодня это самый большой по площади театр в России. История тюменского драмтеатра началась еще до появления первого здания. Известно, что в 1858 году петербургский гость выразил восхищение любительским спектаклем. Этот факт был зафиксирован, с него начался отсчет театральной истории города.

На церемонии открытия в 2008 году губернатор региона Владимир Якушев предложил зрителям и артистам вспомнить тюменского мецената Андрея Текутьева, который 150 лет назад создал тюменский театр и в течение 25 лет содержал на свои деньги труппу. И добавил, что идея строительства нового здания Тюменского драматического театра принадлежит экс-губернатору, ныне мэру Москвы, Сергею Собянину.

По информации с сайта ТКТО, в театре есть все, что нужно "драме": три сцены, два десятка гримировочных комнат, 300 служебных помещений, подземный паркинг на 140 мест, восемь лифтов, просторные фойе и ресторан. Классический зал большой сцены, рассчитанный на 765 зрителей, состоит из партера, бельэтажа, лож и балкона. Малый зал вмещает 205 гостей, а экспериментальная сцена готова принять до 100 зрителей. Сцены оборудованы вращательным механизмом, самой современной осветительной и звуковой техникой, есть даже возможность синхронного перевода. В здании театра могут проходить три спектакля одновременно.

"Новое здание открыло театру новые возможности для воплощения ярких культурных проектов. За последние годы театр дал жизнь десяткам спектаклей и мюзиклов, которые завоевали любовь зрителей и всероссийское признание, здесь проводятся уникальные авторские экскурсии и открываются выставки местных художников, а сам театр — активный участник значимых для области событий, гастрольных туров, фестивалей и конкурсов", - подчеркнула в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

24 октября 2008 года Тюменская областная дума утвердила новые варианты герба и флага региона. На новом флаге изменилась только форма короны. Бело-сине-зеленый триколор с красным треугольником был сохранен. С герба исчезло очертание границ региона, соболи по бокам стали менее вытянутыми, на нижней ленте расположилась надпись "Сибирью прирастать будет".

По словам Фуата Сайфитдинова, который на тот момент являлся председателем комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению (ныне председатель регионального законодательного органа), в конечном варианте закон включил описание случаев использования малого и полного герба, а также разъяснил случаи использования флага Тюменской области.

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

"Символика региона пока не включена в Государственный геральдический реестр ввиду имеющихся нарушений геральдических правил. Предлагаемые новые проекты герба и флага Тюменской области выполнены, по мнению Государственного герольдмейстера Российской Федерации Георгия Вилинбахова, "на достойном геральдическом уровне", - рассказал Фуат Сайфитдинов.

Он напомнил, что новые герб и флаг Тюменской области были рекомендованы к утверждению на заседании Геральдического совета при президенте Российской Федерации 5 сентября 2008 года.

Забегая вперед, добавим, что улучшенные варианты символов региона получили официальную регистрацию в январе 2009 года.

Посмотреть подробное описание герба и флага Тюменской области можно здесь.

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Инна Кондрашкина