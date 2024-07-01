20 встреч со школьниками Тюменской области провели ветераны СВО

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Уроки патриотического воспитания проводят в школах Тюменской области ветераны СВО. Акцию "Служу Отечеству" запустили фонд "Защитники Отечества" и российское общество "Знание" для вовлечения ветеранов СВО в работу с молодёжью.

В рамках акции ветераны СВО проводят лекции и практические занятия в образовательных учреждениях. За месяц в Тюмени проведено более 20 таких встреч. На базе ТюмГУ ветераны прошли повышение квалификации по программе "Публичные выступления и общение с молодёжью".

"Никто не расскажет о подвигах защитников лучше, чем они сами. Акция проходит по всей стране и направлена на вовлечение ветеранов в патриотическое воспитание молодёжи", - говорит руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" Динара Поштаренко.