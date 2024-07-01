438 метров маскировочных сетей начнут плести тюменцы в День города
Общество, 17:38 26 июля 2024
| Фото: администрация Тюмени
438 метров маскировочных сетей начнут плести тюменцы в День города, 27 июля на площади 400-летия Тюмени. Завершится акция в День офицера, 21 августа.
На каждой праздничной площадке будет волонтеры будут рассказывать об акции "100 миллионов для победы", а также о том, что можно сделать для помощи военным.
"Мы отмечаем День города большой и дружной семьей, сплочение жителей поднимет дух защитникам, придаст им сил!" — отметил Максим Афанасьев.
Он напомнил, что 438-летие Тюмени отпразднуют на 15 площадках.