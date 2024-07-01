Александр Моор: лучший город Земли оправдывает свой статус

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лучший город Земли оправдывает свой статус. Тюмень — много лет подряд лидер в различных общенациональных рейтингах, и это наша общая заслуга.

Об этом сказал глава региона Александр Моор в своем поздравлении к 438-летию Тюмени, которое отмечается сегодня, 27 июля.

"Тюменцы искренне считают город лучшим городом на Земле, ведь здесь, как в большой и дружной семье, радушно встречают гостей, сообща решают проблемы и поддерживают друг друга. А еще это один из самых динамично развивающихся мегаполисов, где растут новые микрорайоны, строятся транспортные развязки, дороги, школы, детские сады. Это крупный промышленный, научный, культурный и спортивный центр", — отметил губернатор.

Он напомнил, что День города тюменцы всегда отмечают всей семьей, и этот год, объявленный президентом Годом семьи, не исключение. Построенная многими поколениями горожан современная Тюмень стала одним из городов страны, где созданы отличные условия для реализации возможностей, городом, где комфортно жить и взрослым, и самым маленьким.

"Дорогие земляки! Поздравляю вас с днем рождения Тюмени! Это праздник всех, кто здесь родился и вырос, всех, кто приехал жить в наш город и связывает с ним свои планы", — отметил Александр Моор.