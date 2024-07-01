Горожанам предложили распознать Тюмень с помощью органов чувств

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Интерактивную ярмарку “Почувствуй Тюмень” провела команда мультицентра “Моя территория” на Цветном бульваре в преддверии Дня города 25 июля.

Поучаствовать в интерактивах на уличной площадке “Улетная точка” представители молодежных сообществ и объединений приглашали всех желающих. Над каждой локацией размещался арт-объект в виде одного из органов чувств.

На площадке “Пробуя Тюмень” состоялся мастер-класс по созданию чая от Центра развития экологических программ “Живая планета”. На первом этапе тюменцы должны были выбрать основу – зеленый или черный чай. Каждому клали ее в мешочек. Затем уже человек самостоятельно выбирал, какие травы из предложенных добавить. Здесь же горожане узнавали о полезных свойствах растений, которые растут в лесах региона, пробовали хвойные напитки.

“Сейчас люди очень мало знают о травах. Еще раз убедилась в том, что эко просвещение, которым я занимаюсь 25 лет, надо людям. Для меня очень важно, когда человек понимает, что такое растительное царство, и он с ним связан. Видела одну девушку, у нее срабатывает интуиция, есть эта взаимосвязь. Некоторые люди просто не настроены. Я пробовала объяснить, что к нам притягивается та трава, которая нужна и в нужном количестве. Насколько вы находитесь в гармонии, насколько гармоничным будет ваш чай”, – поделилась директор Центра развития экологических программ “Живая планета” Вера Пахомчик.

На этой площадке было особенно оживленно. Она притягивала как молодежь, так и старшее поколение. Молодой человек Никита любит чаи, покупает в основном китайские. Поучаствовав в этой активности и собрав ингредиенты для напитка самостоятельно, он заинтересовался темой.

“Это очень здорово, посмотреть на то, что растет у нас рядом. Это можно добавить в чай. Для себя приобретаю в основном китайские чаи, но в них нет добавок, потому что они самодостаточные. Здесь же, на площадке, ярко пахнут цветочки. Я думаю, будет классное сочетание. Добавил в свой сбор розу, еще какой-то фиолетовый цветок и шалфей”, – поделился впечатлениями Никита, ставший участником интерактива.

На игре-медитации “Угадай звуки Тюмени” тюменцам раздали наушники. В них – музыкальная композиция, на которую наложены звуки, записанные в разных местах города. Задача – угадать, с какой локацией в городе ассоциируется услышанная мелодия. За верные ответы представители проекта “Голос внутри” вручали открытки с видами Тюмени.

В интерактиве “Кажется, Тюмень нащупал” прохожим предлагали просунуть руку в куб и назвать, что там спрятано.

Интерес у горожан также вызвала арома-игра “Угадай запах Тюмени”. Команда эковолонтерского отряда “Ботва” предложила послушать пять аромадиффузоров и определить, с каким местом ассоциируется запах. Сопоставив все пять, участник получал аромат в виде аромосаше.

“Был закуплен материал: соевый, пчелиный воск, различные отдушки. Затем уже методом проб и ошибок составляли ароматы, добавляли сухоцветы. Например, к пешеходной улице Дзержинского отнесли корицу, календулу. Работали с ассоциациями. Если это тюменский Арбат, значит, это что-то с выпечкой, приятное и уютное. Если аромат относился к парку, то там обязательно есть хвоя”, – поделилась участница эковолонтерского отряда “Ботва” Алина Адрова.

На сцене был закреплен объект в виде глаза. Здесь горожанам предложили принять участие в мастер-классе по созданию быстрых скетчей. В 20 часов здесь начался показ короткометражного тюменского фильма “Роби”.

Инна Пахомова