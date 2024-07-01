Танцы, песни, спорт и еда: как тюменцы отметят День города 27 июля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерты, спортивные состязания, кубинская музыка, татарский праздник, спектакли, парад колясок и красных машин подготовили для тюменцев в День города, 27 июля. Яркие праздничные события организуют на площадках в разных районов.

Большинство мероприятий сконцентрировано в центре, горожане и гости Тюмени успеют посетить несколько локаций за один день.

С 10 до 19 часов на площади возле администрации города будет проходить праздничная программа "Крылатые качели". Активности разнообразны: парад колясок — от ул. Дзержинского до здания мэрии, детский концерт танцевальных и вокальных школ Тюмени, интеллектуальные, музыкальные, творческие, развлекательные, спортивные мероприятия со сладостями, мороженым и напитками, гонка на самокатах для детей от 5 до 12 лет.

Шестой парад красных машин стартует от технопарка в 10 часов. Более 150 красных автомобилей и мотоциклов единой колонной проедут по центральной улице вдоль главных праздничных площадок города. Помимо парада запланировано множество интерактивов — гигантский бассейн с шариками и подарками, зоны для брендирования автомобиля красками и кастомизации футболок, а также экскурсия на знаменитом красном автобусе.

На фестивале "Танцующий город" с 12 до 16 часов тюменцы окунутся в атмосферу праздника, ритма и гармонии. Свое мастерство продемонстрируют пары "Формейшн Вера". Гости же смогут попробовать свои силы в различных танцевальных направлениях под руководством опытных педагогов и хореографов. С программой "Танцующего города" можно ознакомиться по ссылке.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздничная программа "Город сердцу дорог" стартует на площади 400-летия Тюмени в 12 часов. Будут интерактивные площадки, увлекательные викторины, призы, музыка. Желающие смогут подписать открытки и отправить их в любую точку России бесплатно. В 20 часов на сцену на площади 400-летия Тюмени выйдет коллектив Uma2rman. Тюменцы смогут спеть с любимой группой песни "Прасковья" и "Проститься". Также музыканты исполнят новые композиции. После выступления хедлайнеров на сцену выйдет российский певец и актеры, диджей и продюсер, основатель проекта VS20 Влад Соколовский.

Цветной бульвар на день превратится в ярмарку изделий мастеров из Тюмени, Челябинска, Шадринска, Кургана, Омска, Нижней Тавды, Екатеринбурга, Тобольска, Салехарда и Златоуста. Здесь развернется "Тюмень мастеровая". Коллектив Государственного аграрного университета Северного Зауралья разобьет здесь "Крестьянское подворье". В локации "Ермаковы игры" тюменцы смогут посостязаться в традиционных видах спорта. На площадке "Хлебный базар" можно будет попробовать хлебобулочную продукцию от разных предприятий. В 2023 году здесь, в частности, выставляли национальное греческое печенье, казачий хлеб и имбирные пряники.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На площадь Солнца и в сквер Сибирских кошек с 10 до 21 часа на "Пикник книг" приглашают любителей литературы. Сотрудники городских библиотек познакомят с творчеством писателей региона. Впервые в "Лавке тюменского писателя" будут представлены несколько изданий: книги стихов Вячеслава Девяткова "Полковой трубач", рассказы для детей Анатолия Сизова, энциклопедия в стихах от Григория Кайгородова "Насекомые", книги об истории нашего города Елены Дубовской, Валерия Чупина и других.

С 12 до 17 часов тюменцы могут посетить праздник колокольного звона. Событие пройдет в Тюмени в четвертый раз. В город из Новосибирска привезут колокола, отлитые на заводе Гилевых. В роще разместят звонницу. Звонари покажут мастер-класс, позволят горожанам познакомиться с техникой колокольного звона. Здесь горожанам расскажут и об истории завода Гилевых.

На набережной Туры в 12 дадут старт фестивалю "Тюмень сильная". В программе — армрестлинг, детский забег "Тюмень быстрая", стрит-воркаут, показательные выступления бодибилдеров, турнир по силовому экстриму, ведущим которого выступит известный спортсмен Михаил Кокляев. С расписанием можно ознакомиться по ссылке.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль традиционной кубинской музыки и танца "Чака-чака" пройдет у мультицентра "Контора пароходства" с 10 до 22 часов. Профессиональные танцоры продемонстрируют виртуозное мастерство, грацию и страсть в танце.

Самый масштабный в городе фудкорт откроется у мультицентра "Контора пароходства". С 10 до 18 часов тюменцы смогут попробовать на фестивале "Тюмень вкусная" блюда из местных продуктов.

На пешеходной улице Дзержинского с 12 часов горожане могут познакомиться с творчеством современных создателей на фестивале креативных индустрий "Окно истории". В программе — мастер-классы, выставка наличников, фестиваль молодежного предпринимательства "Джем", интерактивная площадка, посвященная 300-летию тюменского ковра.

В парке Заречный с 12 до 19 часов продлится национальный татарский праздник "Сабантуй". В программе — концерт с участием творческих коллективов и исполнителей Тюмени, Тюменской области и артистов из Республики Татарстан, мастер-классы под руководством мастеров различных народных промыслов и ремесел юга Тюменской области, национальная борьба на поясах "Корэш", армрестлинг, поднятие гири, национальные игры: "разбей горшок", "перетягивание палки", "бег с яйцом в ложке".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На площадке перед театральным центром "Космос" с 15 часов 30 минут стартует праздник театрального искусства. Здесь покажут спектакли лучших любительских театров Тюмени. Откроется программа театральным шествием горожан "Культурный код", которое соединит две театральные площадки города. Начнется шествие от театрального центра "РяДом" (Котовского, 16а), пройдет по улицам Котовского, Мельникайте, Республики и завершится возле Молодежного театрального центра "Космос". Горожане пронесут по улицам маски, которые отражают традиции и особенности нашего региона.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздничные программы в скверах Казачьи луга и 65-летия Победы начнутся в 18 часов. Детский фестиваль творчества "Парад талантов" пройдет в сквере Льва Ровнина с 12 до 17 часов. Праздник "Мы — твое будущее, Тюмень!" начнется в сквере Депутатов в 14 часов. В это же время в сквере Комсомольский откроется программа "72 комплимента".

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова