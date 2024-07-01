В Гилевской роще в Тюмени пройдет праздник колокольного звона

| Фото: из сообщества «Тюмень — наш дом» во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества «Тюмень — наш дом» во ВКонтакте (архив)

Праздник колокольного звона пройдет в Гилевской роще в Тюмени в День города, 27 июля. Это событие проведут в Тюмени в четвертый раз.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель Сибирского центра колокольного искусства Новосибирской митрополии Алексей Талашкин, праздник, посвященный тюменским купцам, колокольным мастерам Гилевым, начнется с 11 часов.

"Жители и гости города увидят оригинальные колокола тюменского литья и, наверное, смогут позвонить в них. Думаю, дадим им это сделать. Для наших колоколов будет установлена рама из бревен. Колокола приедут из единственного за Уралом музея колокольного звона, который находится в Новосибирске. В нем мы собрали крупнейшую в России коллекцию гилевских колоколов. Этот музей — подразделение центра колокольного искусства, занимающегося педагогической, научной, исследовательской, просветительской, издательской деятельностью. Привезем в Тюмень практически всю экспозицию", — поделился Алексей Талашкин.

| Фото: из сообщества «Тюмень — наш дом» во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества «Тюмень — наш дом» во ВКонтакте (архив)

Исторической реконструкцией, в частности, колокольного завода занимается Сибирский центр колокольного искусства с 2018 года.

То, что праздник неспроста проходит в Гилевской рощи, понятно уже из названия. Возле этой зеленой зоны находится Букино, где стоял завод купцов. По мнению Алексея Талашкина, здорово оживлять историю Тюмени. Он отмечает, что с каждым годом туда приезжает все больше жителей. Также на праздник приезжают потомки купцов Гилевых. В этот раз прибудут внучка и правнучка Павлы Петровны Воробейчиковой, в девичестве — Гилевой, из Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме того, как сообщается на сайте тюмень 438.рф, для жителей и гостей города запланированы концертная программа с участием творческих коллективов города, работа интерактивных площадок и мастер-классы для всей семьи. Праздник продлится до 17 часов.

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Инна Пахомова