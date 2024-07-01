Мастер-классы, конкурсы и спортивные состязания ждут тюменцев в День города

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Интерактивные площадки, спортивные развлечения и состязания, конкурсы, творческие мастер-классы, музыкальные и танцевальные активности подготовили для тюменцев в День города, который пройдет 27 июля. Торжественное открытие праздника запланировано на 12 часов, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике города.

Откроет праздник благотворительный забег "5 Верст". Спортсмены пробегут дистанцию в 5 км. Старт забега пройдет от ул. Оловянникова, 18. Открытие в 9 часов. Организаторы приглашают горожан побить рекорд по количеству участников и войти в Книгу рекордов. Также на разных площадках областной столицы граждан ждут активности и творческие площадки. Развлечь себя в День города можно будет на обоих берегах набережной реки Туры, на площади у здания администрации.

С подробной программой празднования можно ознакомиться на портале тюмень438.рф.

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