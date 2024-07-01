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Купеческие пряники 15 видов начнет выпускать тюменка Линария Брикнер

Экономика, 10:37 11 июля 2024

предоставлено Линарией Брикнер

Пряники 15 видов с историей купеческой Тюмени начнет выпускать руководитель АНО "Культурно-просветительский центр развития креативных компетенций" Линария Брикнер. В процессе находятся пряники в форме наличников. Презентация продукта пройдет в День города, 27 июля.

"Тюменские купеческие дома, наличники – это просто кладезь визуальных элементов. Можно создавать разные продукты. Я решила, что этим продуктом будет пряник. Тем более у меня уже был опыт работы над визуалом для печатных пряников, самый первый мой пряник был с этнокомпонентом - орнаментом сибирских татар, года два назад", - рассказала Линария.

Рецепт, по которому будут печь печатные пряники, из дореволюционной эпохи. Коллега Линарии, опытный пекарь Оксана решила им поделиться. Она отметила, что у ее прапрабабушки до Октябрьской революции была пряничная лавка.

"Мы с ней специально для наших тюменских купеческих пряников отбираем рецепты. Не раскроем всех секретов, но ингредиенты натуральные: цельнозерновая мука, мед от пасечников, домашнее масло, перемолотые вручную специи, ягоды. Сейчас мы уже определились с пятью рецептами. Рецепты адаптируем под наш регион. Создадим новый региональный бренд", - подчеркнула предприниматель.

предоставлено Линарией Брикнер предоставлено Линарией Брикнер ﻿

Презентация пряников купеческой Тюмени приурочена ко дню рождения города. Кстати, благодаря гранту для самозанятых от администрации Тюмени Линарии Брикнер удалось реализовать проект.

Печатать пряники будут по четвергам. Оформить заказ на десерт можно по форме предзаказа на странице Линарии во ВКонтакте.

Анжела Лебедева

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# День города , креативные индустрии , пряники

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