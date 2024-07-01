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Площадка экстремальных видов спорта развернётся на набережной в Тюмени в День города

Спорт, 13:09 10 июля 2024

Уличная Классика | Фото: Уличная Классика

Представители экстремальных видов спорта выступят на набережной Туры в День города, 27 июля. С 11 часов здесь в рамках фестиваля "Уличная Классика" пройдут состязания райдеров и атлетов.

Участники посоревнуются в скалолазании, скейтбординге, кикскутере, чирлидинге, тамблинге, батутном фристайле и других. Также в День города запланированы соревнования по RC-дрифту, брейкингу и хип-хопу.

Оценивать участников будут приглашенные судьи, среди которых – чемпионы России и призеры мировых состязаний. Предварительно, мероприятие объединит порядка 300 спортсменов и тысячи зрителей.

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# День города , набережная

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