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День города пройдет без фейерверка на набережной

Общество, 18:35 16 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тематику основных площадок ко Дню города обсудили члены оргкомитета в администрации Тюмени. 27 июля запланированы разнообразные фестивали, в которых можно принять участие всей семьей, написал глава города Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях.

"Хочу обратить ваше внимание, что День города будет отмечаться без фейерверка на набережной. 24 июля в рамках традиционной памятной церемонии возложения цветов к стеле "Город трудовой доблести" будет дан салют из стрелкового оружия", - сказал он.

Атмосферу праздника будут создавать тюменские коллективы и воспитанники творческих, спортивных центров города, общественные организации, частные структуры.

Вся информация о Дне города по ссылке.

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