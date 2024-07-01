День города пройдет без фейерверка на набережной

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тематику основных площадок ко Дню города обсудили члены оргкомитета в администрации Тюмени. 27 июля запланированы разнообразные фестивали, в которых можно принять участие всей семьей, написал глава города Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях.

"Хочу обратить ваше внимание, что День города будет отмечаться без фейерверка на набережной. 24 июля в рамках традиционной памятной церемонии возложения цветов к стеле "Город трудовой доблести" будет дан салют из стрелкового оружия", - сказал он.

Атмосферу праздника будут создавать тюменские коллективы и воспитанники творческих, спортивных центров города, общественные организации, частные структуры.

Вся информация о Дне города по ссылке.