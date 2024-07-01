Спектакли, мастер-классы, шествие ожидают тюменцев у "Космоса" в День города

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Танцы, песни, спорт и еда: как тюменцы отметят День города 27 июля

Спектакли, мастер-классы, театрализованное шествие подготовили в МТЦ "Космос" в День города, 27 июля.

Спектакль "Лес. Вглядываясь в другого" начнется в 14 часов. Партиципаторная сторителлинг-бродилка от театрального центра "РяДом". Отправной точкой для спектакля стала цитата философа Владимира Бибихина: "Узнать себя можно, вглядываясь в другого".

В постановке звучат истории Михаила Задорнова, Юрия Ханона, Евгения Леонова, Дарьи Салтыковой, Кирилла Серебренникова, Лжедмитрия и других известных личностей. Вместе попытаемся разобраться, что общего между ними, актерами-подростками и зрителями. В спектакле принимают участие ученики театральной мастерской "ТеМа".

Регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение: 14+.

Спектакль "Манюня" от театральной мастерской "Будильник" начнется на площадке за МТЦ "Космос" в 17 часов. "Невероятное путешествие во времени, в процессе которого ты снова почувствуешь себя ребенком. Иммерсивный спектакль-читка по одноименному произведению Наринэ Абгарян", - уточнили авторы.

Рекомендовано для зрителей от 9 до 99 лет, а также тем кто соскучился по детству.

Вход свободный.

Мастер-класс по созданию театральных масок и декораций из картона начнется на газоне у центрального входа МТЦ "Космос" в 15 часов. Его проведет художник, дизайнер, сценограф и актриса театральной мастерской "Будильник" Александра Андреева.

Вход свободный.

Театральное шествие горожан "Культурный код" стартует от Театрального центра "РяДом" (ул. Котовского, 16а) в 15 часов.

Жители Тюмени пронесут по улицам города маски, созданные под руководством театрального художника Маши Хайбуллиной. Работы отражают традиции и особенности региона. В шествии сможет принять участие любой желающий, вне зависимости от возраста.

Участники пройдут по улицам Котовского, Мельникайте, Республики и закончат около Молодежного театрального центра "Космос".

Регистрация здесь.

Более подробная афиша событий на площадках "Космоса" в День города представлена по ссылке.