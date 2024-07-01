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Конкурсы и состязания ждут тюменцев на фестивале "Тюмень сильная" в День города

Спорт, 20:19 23 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спортивный фестиваль "Тюмень сильная" пройдет в рамках празднования Дня города в районе моста Влюбленных в Тюмени 27 июля. Гостей ждут спортивные состязания, конкурсы и выступления диджеев, сообщают организаторы.

Для тюменцев подготовили спортивные игры и квесты; диджей-сеты; показательные выступления BMX-райдеров, бибоев и вейкбордистов.

Независимо от уровня подготовки, каждый желающий сможет принять участие. Начало в 12 часов.

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# День города Тюмени

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