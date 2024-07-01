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На набережной обновили возраст Тюмени

Общество, 15:57 22 июля 2024

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На набережной Туры обновили объект с возрастом Тюмени. Теперь там установлено число "438" в цветах триколора, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

438-летие Тюмень отметит 27 июля. Набережная также станет одной из площадок празднования Дня города. Здесь пройдут фестиваль "Тюмень сильная", фестиваль уличной культуры "Уличная классика", шоу-фестиваль "МОРЕmore".

Полная программа мероприятий опубликована на сайте.

комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени | Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени

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