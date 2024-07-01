Турнир среди семейных команд в рамках комплекса ГТО пройдет в День города

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области (архив) | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области (архив)

Турнир среди семейных команд в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" пройдет на Вознесенской набережной (левый берег реки Туры) в День города, 27 июля.

Регистрация участников начнется в 11 часов 30 минут, а старт в 12 часов 10 минут. В испытаниях смогут принять участие семьи, состоящие из двух взрослых и одного ребенка. Эстафета проводится в двух группах: I группа – девочки от 8 до 12 лет, взрослые от 18 до 69 лет; II группа – мальчики от 8 до 12 лет, взрослые от 18 до 69 лет.

Командам предстоит выполнить такие упражнения, как сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжки через обруч, перенос митболов и бег в шлепках.

Победители и призеры в группах определятся по наименьшему времени прохождения дистанции.

Предварительные заявки на участие и согласия на обработку персональных данных (в соответствии с установленной формой) необходимо направить до 24 июля по эл. адресу: vfskgto72@mail.ru либо принести лично по адресу: ул. 50 лет Октября, 46. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (3452) 51-77-14, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени